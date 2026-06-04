24 Канал підготував добірку яскравих привітань з днем народження доньки. Обирайте варіант, який відгукується саме вам, та надсилайте своїй найріднішій людині.

Не пропустіть Як мило побажати доброго ранку: щирі слова у прозі й віршах

Привітання з днем народження для донечки: картинки, проза й вірші

Рідна наша, дорога, найкраща у світі донечко – наше ясне сонечко! Вітаємо тебе з днем народження! Бажаємо бути завжди доброю, чуйною, щедрою людиною! Відчувати себе дуже щасливою і здоровою! Кохай, наша рідна, і хай тебе кохає той єдиний, який Богом призначений для тебе! Хай будуть радість і усмішки, творче натхнення і великі успіхи, плідні будні і веселі свята! Нехай ніколи ти не будеш одинока, а завжди поряд буде коханий, вірні друзі і рідні люди! Краси тобі і молодості!

***

Найкращу, найріднішу, прекрасну донечку вітаю з днем народження. Будь завжди щаслива, весела та безтурботна. Я дякую тобі, що ти в мене така розумна, чемна та слухняна. Ти справжня нагорода, яку сам Бог подарував мені. Люблю тебе і обіцяю завжди тебе оберігати від зла, чути і розуміти у всіх життєвих ситуаціях.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Привітання з днем народження доньці / Колаж 24 Каналу

***

Моя квітка, моя доля,

Моя радість, моя доня,

Моя пташечка, мій цвіт,

Ти для мене − цілий світ.

З днем народження, маленька,

Сонечко моє рідненьке!

Будь здорова і щаслива,

Добра, лагідна, красива.

Чуйне серце, доню, май,

Про батьків не забувай.

Хай життя тебе жаліє,

І збуваються всі мрії.

***

З днем народження, донечко люба!

Хай кожен день твій радісним буде,

Яскравим і неповторним завжди,

Щоб своїх цілей ти змогла досягти.

Щоб доля тобі завжди усміхалась,

Щоб люди привітні і добрі траплялись.

Хай Бог береже тебе, мила моя,

І буде щасливим твоє життя!

Привітання з днем народження доньці / Колаж 24 Каналу

***

Люба моя донечко, вітаю тебе зі святом! Хай у твій черговий день народження доля буде прихильною до тебе і подарує тобі все те, чого ти прагнеш. Здійснюй свої мрії і залишайся завжди такою чарівною, як зараз.

***

Люба доню, з днем народження! Бажаю тобі завжди бути найщасливішою, найталановитішою, найсміливішою. Нехай бажання здійснюються. Нехай чудові ідеї перетворюються на успіх. Бажаю тобі, моя дівчинко, здоров’я, впевненості, краси та щирої любові. Бажаю щоденної радості. Бажаю прекрасних подій у житті. І про всяк випадок побажаю тобі везіння. Нехай трапляються дива. Нехай твоє сердечко ніколи не втрачає натхнення.

Привітання з днем народження доньці / Колаж 24 Каналу

***

Вітаємо, донечко наша,

З теплом та від душі!

Найголовніше – будь здорова,

Везуча й щаслива у житті.

Мети своєї досягни,

Радій, веселися, живи.

Смуток від себе відганяй,

Непотрібних людей не тримай.

Жіночого щастя тобі,

Щоб ніколи не була на самоті.

Вершин і легкості у всьому,

Кохання щирого і неземного,

Долі легкої, друзів вірних,

Лиш справжніх та надійних.

***

Донечка рідна, тебе я вітаю,

І найсвітлішого в долі бажаю!

Вірних доріг та досягнень великих,

Світлих дверей у майбутнє відкритих!

Будь, моя люба, красива, здорова,

Щастя міцного та доброго слова.

Рідних людей, кращих друзів навколо,

Завжди приємного рідного кола!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.