Знайти баланс між оригінальністю та щирістю буває непросто, адже хочеться сказати щось справді особливе. 24 Канал підготував добірку красивих та сучасних привітань у прозі. Тут ви знайдете ідеальні слова для мами, сестри, коханої, подруги чи колеги.

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Привітання з днем народження жінці: як привітати своїми словами?

Вітаю з днем народження! Бажаю миру, щастя, чудового настрою. Бажаю залишатися неперевершеною людиною. Бажаю довгого цікавого життя. Бажаю сміливості у своїх прагненнях. Бажаю успіху у всіх справах. Бажаю щирого кохання, душевного спокою, міцних сил, гармонії та здоров'я.

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Бажаю, щоб усе в житті складалося так, як серце мріє! Вітаю з днем народження! Бажаю відмінного самопочуття, чудового настрою, постійного щастя, яскравого світу навколо та безліч можливостей для успіху в ньому!

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Хочу привітати з днем народження! Бажаю міцного здоров'я, радості, удачі, щастя. Щоб завжди всміхалась удача і здійснювались всі бажання. Достатку, подорожей й завжди правильних людей поряд. Щоб усмішка ніколи не сходила з твого обличчя й робила всіх щасливішими.

Привітання з днем народження жінці / Колаж 24 Каналу

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З днем народження вітаю тебе від щирого серця! Нехай кожен день твого життя буде сповнений радістю та щастям, дзвінким сміхом та яскравими барвами! Нехай світ навкруги посміхається тобі, а доля дарує дивовижні сюрпризи. І нехай все, про що ти мрієш, неодмінно збувається!

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Вітаю! Бажаю безмежної радості та наснаги, душевного тепла, міцного здоров'я, шаленого кохання, великих успіхів, значних досягнень та звершень, цікавих ідей та перспектив! Хай життя дарує безліч подорожей та пригод, яскраві емоції та відчуття!

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Вітаю з народження днем! Зичу щастя, радості, квітучого здоров'я, щирих друзів, веселих свят і приємних подій! Нехай кожен день несе радість, мир та злагоду! Хай щастить у робочій сфері та в особистому житті!

Привітання з днем народження жінці / Колаж 24 Каналу

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У цей дуже чарівний день я хочу привітати тебе з днем народження! З усього серця хочу побажати тобі щастя, здоров'я, відмінного настрою, добробут, затишку, тепла та достатку. Щоб в тебе було все, завжди та своєчасно! З днем народження!

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Вітаю з днем народження і бажаю тобі всього найкращого і найдивовижнішого! Нехай у твоєму житті буде багато яскравих фарб, нехай кількість емоцій буде нескінченна, і нехай твоє щастя завжди буде поряд з тобою. Бажаю тобі любові і розуміння з боку інших, бажаю натхнення в усього-усього найкращого.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.