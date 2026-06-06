По этому радостному случаю 24 Канал подготовил красивые поздравления с Днем журналиста в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим друзьям, коллегам, знакомым, родным и близким, которые работают в сфере журналистики.
Смотрите также Календарь праздников на первый месяц лета 2026: будет ли дополнительный выходной на День Конституции
Поздравления с Днем журналиста 2026: картинки, проза и стихи
Там, де новина, першими бувайте,
І "гаряче" хапайте в об'єктив,
Раніше за інших все знімайте,
Нехай глядачі цінують ваш порив!
***
Висвітлює життя народу ясно,
Яскраво відображає часу плин,
Навіть у тих місцях, де так небезпечно
Нам не обійтися без новин.
І сьогодні Україна відзначає
Журналіста день – нехай же вам
Яскраве світло дорогу висвітлює,
Як маяк далекий кораблям.
Поздравление с Днем журналиста 2026 / Коллаж 24 Канала
***
Пусть каждая новость дается легко, а правильные слова подбираются сами собой. Пусть читатели никогда не остаются равнодушными. Пусть ваше издание процветает, а новости будут исключительно интересными и позитивными. С Днем журналиста Украины!
***
С Днем журналиста! Пусть и в дальнейшем ваше открытое и искреннее слово служит правде и истине, утверждению добра и справедливости, а судьба будет благосклонна к вам, дарит счастье и здоровье!
Поздравление с Днем журналиста 2026 / Коллаж 24 Канала
***
Нових вам злетів! У добрий час!
Хай супроводжують удачі,
Натхнення й сонячність надій
У повсякденності гарячій,
В стрімкій буденності подій.
Всепереможної вам віри!
Довіри й правди – на роки!
І хай таланить вам без міри,
Шановні наші земляки!
***
Добра шановні вам, наснаги,
Любові, щедрості, тепла.
На перехрестях всіх – відваги,
Щоб доля матір'ю була.
Бо ваше слово світ будує,
На добрі справи підійма,
Загати розбрату руйнує,
Негідників пером дойма.
Суспільні болі й серця рани –
Проходять, звісно, все крізь вас.
Не рядові. Ви – капітани
Космічних і життєвих трас.
Подяка вам, четверта владо,
За ваші помисли й діла,
Вітаю вас сьогодні радо,
З повагою кажу: "Хвала!".
Поздравление с Днем журналиста 2026 / Коллаж 24 Канала
***
С Днем журналиста Желаю вскоре написать об окончании войны и победе Украины! Вдохновения, достойной зарплаты, хороших новостей и мира!
***
Примите самые искренние поздравления по случаю профессионального праздника – Дня журналиста. Ваш повседневный, упорный труд, высокопрофессиональное чувство долга, преданность делу снискали широкое признание и уважение большой армии читателей и почитателей вашего таланта.
Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.