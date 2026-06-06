По этому радостному случаю 24 Канал подготовил красивые поздравления с Днем журналиста в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим друзьям, коллегам, знакомым, родным и близким, которые работают в сфере журналистики.

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Поздравления с Днем журналиста 2026: картинки, проза и стихи

Там, де новина, першими бувайте,

І "гаряче" хапайте в об'єктив,

Раніше за інших все знімайте,

Нехай глядачі цінують ваш порив!

***

Висвітлює життя народу ясно,

Яскраво відображає часу плин,

Навіть у тих місцях, де так небезпечно

Нам не обійтися без новин.

І сьогодні Україна відзначає

Журналіста день – нехай же вам

Яскраве світло дорогу висвітлює,

Як маяк далекий кораблям.

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Поздравление с Днем журналиста 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Пусть каждая новость дается легко, а правильные слова подбираются сами собой. Пусть читатели никогда не остаются равнодушными. Пусть ваше издание процветает, а новости будут исключительно интересными и позитивными. С Днем журналиста Украины!

***

С Днем журналиста! Пусть и в дальнейшем ваше открытое и искреннее слово служит правде и истине, утверждению добра и справедливости, а судьба будет благосклонна к вам, дарит счастье и здоровье!

Поздравление с Днем журналиста 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Нових вам злетів! У добрий час!

Хай супроводжують удачі,

Натхнення й сонячність надій

У повсякденності гарячій,

В стрімкій буденності подій.

Всепереможної вам віри!

Довіри й правди – на роки!

І хай таланить вам без міри,

Шановні наші земляки!

***

Добра шановні вам, наснаги,

Любові, щедрості, тепла.

На перехрестях всіх – відваги,

Щоб доля матір'ю була.

Бо ваше слово світ будує,

На добрі справи підійма,

Загати розбрату руйнує,

Негідників пером дойма.

Суспільні болі й серця рани –

Проходять, звісно, все крізь вас.

Не рядові. Ви – капітани

Космічних і життєвих трас.

Подяка вам, четверта владо,

За ваші помисли й діла,

Вітаю вас сьогодні радо,

З повагою кажу: "Хвала!".

Поздравление с Днем журналиста 2026 / Коллаж 24 Канала

***

С Днем журналиста Желаю вскоре написать об окончании войны и победе Украины! Вдохновения, достойной зарплаты, хороших новостей и мира!

***

Примите самые искренние поздравления по случаю профессионального праздника – Дня журналиста. Ваш повседневный, упорный труд, высокопрофессиональное чувство долга, преданность делу снискали широкое признание и уважение большой армии читателей и почитателей вашего таланта.

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.