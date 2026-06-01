З першим днем літа: найгарніші привітання у листівках і словах
1 червня, 00:10
3

З першим днем літа: найгарніші привітання у листівках і словах

Влада Пономарьова

Нарешті настало довгоочікуване літо. Це час сонячних ранків, довгих теплих вечорів, аромату стиглих ягід та особливої атмосфери, яка надихає на великі плани та щирі усмішки.

Сьогодні чудовий привід залишити в минулому весняні турботи, видихнути й поділитися теплом із тими, хто поруч. Щоб ви могли підняти настрій друзям, рідним чи колегам, 24 Канал зібрав найщиріші привітання з першим днем літа у картинках, прозі й віршах. Обирайте формат, який вам найбільше до душі, та даруйте позитивні емоції найближчим просто зараз.

Привітання з першим днем літа 2026: картинки, проза й вірші

З першим днем літа! Бажаю малинового настрою, теплих дощів, креативних ідей, сонячних одягу і справжнього відпочинку. Нехай драйв і веселощі не покидає вас! Нехай літо буде легким, приємним, яскравим, чудовим, чарівним!

***
З першим днем літа – довгоочікуваного, радісного, теплого, сонячного і бажаного! Нехай 1 червня для вас почнеться цілих три місяці позитиву, сонця, вітамінів, відпочинку, гарного настрою та невичерпної енергії!

Привітання з першим днем літа 2026 / Колаж 24 Каналу

***
Вітаю з першим днем літа! Бажаю, щоб природа і погода нас радували і приносили безліч яскравих, теплих, сонячних днів. Щоб здоров’я не залишало нас і наших близьких. Щоб легкість і гарний настрій стали приводом до багатьох цікавих подій і радості!

***
Нехай це літо принесе щастя й мрії,
Любов і радість, що серця нам зігріють.
Нехай кожен день буде яскравим і новим,
З першим днем літа вітаєм вас, друзі!

***
Все теплим промінням зігріто.
Ура! Починається літо,
І сонце усміхається з неба –
Нам більшого щастя не треба.

***
***
Прийшло 1 червня, а це означає, що літнє сонечко буде пригрівати і дарувати нам радість. Бажаємо відмінних канікул, відпусток, поїздок. Насолоджуйтесь прекрасною порою.

***
З першим днем літнім спішу привітати,
Бажаю достатку я, щастя добра.
Хай радості вам багато доставить,
Ця літня, чудова, квітуча пора!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.

