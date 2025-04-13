Нехай освячена верба захистить ваш дім: світлі привітання з Вербною неділею у прозі й віршах
Вербна неділя – це світле свято, яке нагадує про вхід Ісуса Христа до Єрусалима. У цей день заведено вітати близьких теплими словами.
LifeStyle24 підготував добірку привітань з Вербною неділею у прозі та віршах, які варто надіслати своїм рідним і близьким. Підніміть також настрій друзям і знайомим у це важливе свято.
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Вітаю з Вербною неділею! Нехай цей світлий день принесе у ваш дім мир, спокій та благодать. Бажаю здоров'я, щастя та Божого благословення вам і вашим близьким.
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З Вербною неділею! Нехай освячена верба захищає ваш дім від усього лихого, а серце наповнюється радістю та любов'ю. Бажаю вам весняного настрою та здійснення найзаповітніших мрій.
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Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,
Торкнусь тебе легесенько вербою,
Готуйся зустрічати світлу Пасху,
Великдень йде до нас з тобою!
***
У Вербну неділю,
Бажаю вам, без сумніву,
В серці – тепла, доброти,
Ну, а в душі – краси.
Нехай все у вас вдається,
Нехай вам любов усміхнеться.
Щастя прийде назавжди,
І не піде ніколи.
***
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
***
Вітаю з Вербною неділею. Бажаю добробуту та миру на довгі роки, бажаю, щоб гілки верби позбавили від усіх недуг та розчарувань, щоб це свято запалило яскравий вогонь любові в серці та полум'я щастя в усьому домі.
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У цей день хочу побажати, щоб твоя віра була сильною, а душа – чистою та світлою. Нехай Божа благодать супроводжує тебе на кожному кроці, а життя наповнюється миром і радістю. З Вербною неділею!
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Вітаю з Вербною неділею та бажаю щирих сподівань та добрих усмішок, міцних сил та відмінного здоров'я. Нехай свята верба наповнить твоє серце радістю, подарує твоїй сім'ї щастя та наповнить твій дім добробутом.