Нехай освячена верба захистить ваш дім: світлі привітання з Вербною неділею у прозі й віршах

Вербна неділя – це світле свято, яке нагадує про вхід Ісуса Христа до Єрусалима. У цей день заведено вітати близьких теплими словами.

LifeStyle24 підготував добірку привітань з Вербною неділею у прозі та віршах, які варто надіслати своїм рідним і близьким. Підніміть також настрій друзям і знайомим у це важливе свято.

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Привітання з Вербною неділею 2025: картинки, проза й вірші

Вітаю з Вербною неділею! Нехай цей світлий день принесе у ваш дім мир, спокій та благодать. Бажаю здоров'я, щастя та Божого благословення вам і вашим близьким.

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З Вербною неділею! Нехай освячена верба захищає ваш дім від усього лихого, а серце наповнюється радістю та любов'ю. Бажаю вам весняного настрою та здійснення найзаповітніших мрій.

Привітання з Вербною неділею 2025 / Колаж LifeStyle24

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Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,

Торкнусь тебе легесенько вербою,

Готуйся зустрічати світлу Пасху,

Великдень йде до нас з тобою!

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У Вербну неділю,

Бажаю вам, без сумніву,

В серці – тепла, доброти,

Ну, а в душі – краси.

Нехай все у вас вдається,

Нехай вам любов усміхнеться.

Щастя прийде назавжди,

І не піде ніколи.

Привітання з Вербною неділею 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

***

Вітаю з Вербною неділею. Бажаю добробуту та миру на довгі роки, бажаю, щоб гілки верби позбавили від усіх недуг та розчарувань, щоб це свято запалило яскравий вогонь любові в серці та полум'я щастя в усьому домі.

Привітання з Вербною неділею 2025 / Колаж LifeStyle24

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У цей день хочу побажати, щоб твоя віра була сильною, а душа – чистою та світлою. Нехай Божа благодать супроводжує тебе на кожному кроці, а життя наповнюється миром і радістю. З Вербною неділею!

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Вітаю з Вербною неділею та бажаю щирих сподівань та добрих усмішок, міцних сил та відмінного здоров'я. Нехай свята верба наповнить твоє серце радістю, подарує твоїй сім'ї щастя та наповнить твій дім добробутом.