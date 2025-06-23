Найгарніші привітання зі святом Івана Купала 2025: яскраві листівки для рідних і друзів
- Свято Івана Купала відзначається традиційними обрядами, такими як плетіння вінків, розпалювання вогнищ і хороводи.
- Редакція підготувала листівки-привітання для святкування Івана Купала, які можна надіслати рідним і друзям.
Вже за кілька годин настане свято Івана Купала. У цей день люди традиційно збираються біля води, розпалюють вогнища, плетуть вінки, водять хороводи та співають пісні.
Особливо це свято полюбляють незаміжні дівчата. Річ у тім, що вони традиційно плетуть віночки, які потім пускають на воду. Якщо святкові прикраси потонуть, то весілля буде ще не скоро, а якщо попливуть – то вже незабаром. До того ж наші пращури на Івана Купала шукали квітку папороті. У народі вірили, що вона здатна випромінювати магію, а також подарувати людині щасливу долю та кохання, розповідає LifeStyle24.
Не пропустіть Давні обряди на Івана Купала: чому стрибають через вогнище і пускають вінки на воду
Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання зі святом Івана Купала. Надішліть їх своїм рідним, близьким і друзям та підніміть їм настрій у цей день.
Привітання зі святом Івана Купала 2025: картинки й листівки
Не забудьте привітати рідних людей зі святом Івана Купала. Обирайте картинку з добірки та подаруйте позитивні емоції найближчим.