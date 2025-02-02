Нехай у серці розквітне весна: найгарніші привітання зі Стрітенням 2025 у прозі й віршах
- Стрітення Господнє відзначається 2 лютого і символізує зустріч людей з Богом.
- 24 Канал підготував привітання у картинках, прозі й віршах для цього свята.
Сьогодні, 2 лютого, віряни відзначають Стрітення Господнє. Це важливе християнське свято, яке символізує зустріч людей з Богом.
24 Канал підготував привітання у картинках, прозі й віршах зі Стрітенням Господнім. Надішліть їх своїм рідним і друзям, яким хочете подарувати гарний настрій у цей світлий день.
Не пропустіть Зі Стрітенням Господнім 2025: картинки-привітання зі святом
Привітання зі Стрітенням Господнім 2025: картинки, проза й вірші
Вітаю зі святом Стрітення Господнього та хочу побажати душевної теплоти, постійної гармонії, добробуту й великого світлого щастя. Нехай Господь допомагає у важку хвилину, а удача ні на крок не відступає від тебе!
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У день побаченої днини –
Єднання Бога і Людини.
Хай будуть відчуття погодні,
Огорнуть ласки нас Господні,
Щоб нам вдалося зрозуміти
Старі й Нові заповіти.
Хай Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає!
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Зі Стрітенням Господнім! У це свято хочеться побажати тільки найсвітлішого! Нехай серце вірить в чудеса, які завжди збуваються, а здоров'я, мир і любов ніколи не залишають ваш будинок. Хай удача буде вірним помічником в будь-якій справі!
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Нехай зустрічі доленосної тінь
У Стрітення Господнє
Впаде на кожен Божий день,
І завтра, і сьогодні.
Нехай вас береже завжди Господь
Від чорних днів непогожих.
І скидає небосхил
На землю громом щастя.
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Зима з весною зустрічається,
Зима з весною б'ється,
Ще заметіль мете,
Але вже природа чекає,
І жадає пробудження
І життя відродження.
Весна вже в дорозі,
Не будемо ж сумувати!
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Зі Стрітенням Господнім! Нехай з вашого життя назавжди підуть холоди, зникнуть злість і нерозуміння, нехай в серці розквітне весна і прожене смуток. Бажаємо, щоб ваше життя було щасливим і радісним.
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Вітаю з величним святом – Стрітенням Господнім. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий Завіт, старець Симеон з немовлям Ісусом, а зима – з весною, хочу побажати вам віри: в майбутнє, в любов, у справедливість. Віри й надії, що наше життя буде краще, ніж сьогодні!
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Вітаю зі Стрітенням Господнім! Прийми добрі побажання любові і яскравого світла надії в житті, блага і добрих покликів серця, поваги й щирих почуттів душі, здоров'я всім близьким і незгасних сил, подяки Всевишньому за послане щастя і добрих молитов за цей світ.