13 українських прізвищ, які походять від давніх професій: перевірте своє у списку

Наші предки часто утворювали прізвища з огляду на професійну діяльність людини. В українській мові збереглося багато родових імен, які походять від старовинних професій.

LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає про такі прізвища. Вони виникли в часи, коли тільки почала розвиватися промисловість у країні.

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Добірка українських прізвищ, які походять від давніх професій

У давнину, коли прізвища тільки формувалися, люди часто отримували прізвища за ремеслом, яким займалися. Так, поступово ці назви закріплювалися у вигляді родових імен. Наприклад, прізвище Гамерник походить від слова "гамарня", тобто кузні. Його могли мати ковалі або працівники, які виготовляли металеві вироби. Водночас родові імена Рудник і Рудніцький пов'язані з видобутком руди й наразі ними можуть похизуватися майже 1800 українців. Подібне значення мають прізвища Гутник і Гутникевич, адже походять від слова "гута", що трактується як "скляний або металургійний завод". Їхні носії, ймовірно, були майстрами з виготовлення скла чи металу.

Водночас давня професія кожум'яки, який обробляв шкіру, трансформувалася у відповідне прізвище Кожем'як. Це родове ім'я не є дуже поширеним в Україні, адже відомо лише про 55 його носіїв. А близьке за значенням слово "гарбар" стало основою для прізвища Гарбар, яке наразі мають 2648 українців.

Походження родових імен Пекар, Пекарчук, Пекарський є, мабуть, найбільш очевидним. Вони утворені від професії пекаря, що випікав хліб. Ці прізвища наразі мають понад 1000 громадян.

Крім цього, існують ще родові імена, які вказують на людей, які займалися виробництвом вугіллям, смоли та будівництвом. Серед таких прізвищ: Угляр, Будник і Смоляр.

Прізвища, які походять від давніх професій / Фото Freepik

Які прізвища належали бізнесменам

Наші предки давали прізвище Крамаренко тим, хто займався бізнесом та постійно розвивав торгівельну сферу. У сучасному світі відомо про 9034 представників цього родового імені, тому воно займає 319 місце серед найпоширеніших в Україні. Переважна більшість власників цього прізвища проживає у Харкові, Києві та Запоріжжі.

Пращури людей, які мають прізвище Купець, добре вміли рахувати гроші та отримували гарні прибутки. Наразі відомо про 827 носіїв цього родового імені, які мешкають на Закарпатті, Черкащині та Київщині.

Також нерідко власники бізнесів отримували прізвище Крамар. В Україні наразі мешкає 3798 носіїв такого родового імені. Вони переважно живуть на Київщині, Львівщині та Тернопільщині.