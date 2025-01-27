В Україні ці прізвища часто можна почути. 24 Канал з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає про родові імена, які давали лише бізнесменам.

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Добірка українських прізвищ, які давали бізнесменам

Купецький

Наші предки давали це прізвище лише тим, хто відзначався особливими успіхами у торгівлі. У сучасному світі проживає 293 носії такого родового імені в Україні. Власники цього прізвища переважно мешкають у західних областях нашої країни.

Купчик

Прізвище Купчик зустрічається можна часто почути в Україні. 932 людини може похизуватися таким родовим іменем. Більшість представників цього прізвища проживає у Вінниці, Києві та Хмельницькому.

Купець

Пращури людей, які мають це прізвище, добре вміли рахувати гроші та отримували гарні прибутки. Наразі відомо про 827 носіїв цього родового імені, які мешкають на Закарпатті, Черкащині та Київщині.

Прізвища, які давали бізнесменам / Фото Freepik

Крамар

У давнину це прізвище нерідко отримували власники магазинів, які працювали на себе. В Україні наразі мешкає 3798 носіїв такого родового імені. Вони переважно живуть на Київщині, Львівщині та Тернопільщині.

Крамаренко

Наші предки давали це прізвище тим, хто постійно розвивав торгівельну сферу. У сучасному світі відомо про 9034 представників цього родового імені, тому воно займає 319 місце серед найпоширеніших в Україні. Переважна більшість власників цього прізвища проживає у Харкові, Києві та Запоріжжі.

Крамарчук

Це прізвище не можна назвати дуже популярним, оскільки відомо лише про 858 його носіїв. Багато власників цього родового імені живуть на Київщині та Харківщині.

Які прізвища належали геніальним людям

Швидкість думки та винахідливість ставали основними факторами, які вказували на прізвище Кмітливий. Такі люди могли знайти вихід із будь-якої ситуації, а в складних обставинах демонстрували найкращі рішення.

Прізвище Думко походить від слова думати й вказує на ту людину, яка поринала у глибокі роздуми. Часто носії цього родового імені інтелектуалами та демонстрували високий рівень інтелекту.

Прізвище Решето утворене від слів "зрешетити" або "відсівати". Люди, які мали таке родове ім’я, вирізнялись тим, що вміли відсівати правду від брехні, ухвалювали правильні рішення та розуміли суть усіх ситуацій.