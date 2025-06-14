5 українських прізвищ, які належали розпусникам: перевірте своє у списку

У давнину прізвища часто були віддзеркаленням характеру, вчинків або репутації людини. Так, людина, яка полюбляла вечірки або залицяння до протилежної статі, могла отримати відповідне родове імя.

Про українські прізвища, які належали лише розпусникам – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

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Добірка українських прізвищ, які асоціювалися з розпусниками

Гуляй

Це родове ім'я могло належати легковажним людям, які полюбляють вечірки та несерйозні стосунки. В Україні наразі відомо про 317 носіїв цього прізвища. Вони переважно живуть на Київщині. Прізвище Гуляй також згадується у реєстрах серед репресованих.

Блудник

Наші предки давали таке прізвище лише тим, хто відзначався пристрастю до флірту та тілесних втіх. У сучасному світі налічується лише 2 людей, які мають це родове ім'я. Здебільшого вони мешкають на Дніпровщині.

Розпутняк

Прізвище Розпутняк вказує на вміння спокушати та зачаровувати людей. Цим родовим іменем можуть похизуватися 73 українці, які переважно живуть на Заході України.

Прізвища, які давали розпусникам / Фото Freepik

Блуденко

Це прізвище могло належати людям, які обожнювали зваблювати інших та демонструвати свою природну красу. Лише 79 українців мають таке родове ім'я. Відомо, що вони переважно проживають на Дніпровщині та Херсонщині.

Бабій

Таке родове ім'я давали спокусникам, які завжди були оточені увагою протилежної статі та вміли гарно говорити. Це прізвище вважається доволі популярним, адже займає 155 місце серед найпоширеніших в України. 15 403 людини можуть похизуватися цим родовим іменем. Здебільшого вони живуть на Заході України.

Які прізвища належали мрійливим і романтичним людям

Наші пращури давали ці прізвища лише тим, хто створював різноманітні образи та сценарії у своїй голові, часто пов'язані з майбутнім або бажаними ситуаціями, й полюбляв ідеалізувати все навколо себе. Такі родові імена походять від слів, які символізують глибокі почуття та сильні емоції. Серед цих прізвищ: Бажайкін, Бажай, Романкович, Мрійченко, Мрійничук, Радченко, Раденко, Радій і Мрій.