Ваші предки мали надприродні здібності: 11 українських прізвищ, які вказують на особливі вміння

Українські прізвища можуть розповісти більше, ніж про професію чи характер предків. Деякі родові імена вказують на те, що серед українців є чимало нащадків тих, кого колись вважали пророками.

LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає про ці особливі прізвища. У давнину вони належали людям, які могли "зазирнути" в майбутнє та передбачити певні події.

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Добірка українських прізвищ, які вказують на наявність надприродних здібностей

Наші предки часто давали прізвища з огляду на особливі навички людини. Так, цікаві родові імена отримували ті, хто мав здатність бачити більше за інших. Таких людей шанували у суспільстві, адже вони могли передбачити майбутнє. До таких прізвищ належать:

Пророк – 441 носій;

– 441 носій; Віщенко – 15 власників;

– 15 власників; Віщун – 59 представників;

– 59 представників; Віщак – 328 носіїв;

– 328 носіїв; Віщанський – 28 власників;

– 28 власників; Бачинський – 2149 представників.

Що цікаво, у давнину декого називали посередниками між світами мертвих і живих. Люди з прізвищами Шаман і Шаманенко могли лікувати, використовуючи лише особливі слова та трави, і розмовляти з духами, чим вражали інших. У сучасному світі відомо лише про понад 170 українців, які можуть похизуватися цими родовими іменами.

Крім цього, існують прізвища, пов'язані з магією Місяця. Для пращурів супутник Землі символізував щось таємниче та непізнане. Саме тому виникали родові імена Місяць, Міськів та Місюра, які наразі мають понад 4000 українців.

Прізвища, які давали людям з надприродними здібностями / Фото Freepik

Які прізвища мають незвичне значення

Більшість таких родових імен може звучати досить просто, але й водночас мати цікаве значення. Почувши ці прізвища, наші пращури могли дізнатися багато про їх власників. До таких родових імен належать:

Сагайдак – родове ім'я трактується як "шкіряна сумка для стріл" та має 4045 представників в Україні.

Махина – прізвище трактується як "важкий, громіздкий предмет, велика споруда тощо" та має 13 власників в Україні.

Стадник – родове ім'я означає "пастух" та відомо про 8173 його носії в Україні.

Говоруха – родове ім'я трактується як "та, що любить поговорити" або "балакуха" і має 1900 носіїв в Україні.

Бабій – прізвище займає 155 місце серед найпоширеніших в Україні, означає "залицяльник" та його має 15403 людини.

Ці родові імена складаються зі слів, які в сучасному світі майже неможливо почути.