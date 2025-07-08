Їх давали лише особливим: 24 українські прізвища, пов'язані з волоссям
- Українські прізвища часто формувалися на основі зовнішності.
Наприклад, Лисий, Чубар, Кудря.
Наші предки нерідко формували прізвища з огляду на зовнішність людини. Так, якщо хтось відзначався особливою структурою волосся або його відсутністю, то отримував відповідні родові імена.
LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає детальніше про такі прізвища. У сучасному світі вони вважаються досить поширеними в Україні, тому їх можна часто почути.
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Добірка українських прізвищ, які були пов'язані з волоссям
У давнину наші пращури давали прізвища невипадково. Адже родові імена часто відображали риси характеру, професію або навіть зовнішність людини. Зокрема, волосся відігравало важливу роль у формуванні прізвиськ, які з часом перетворювалися на справжні прізвища.
Так, якщо людина була повністю лисою або мала дуже рідке волосся, її могли називати – Лисий, Лисайко, Лисак, Лисун чи Лисан. Наразі в Україні проживає 14 172 носії цих родових імен. Водночас предки з кучерями або чубами отримували особливо креативні прізвища. Серед них:
- Чубар – 1597 власників.
- Кудря – 3364 носії.
- Чуб – 5182 представники.
- Кучерко – 47 українців.
- Пелех – 2491 власник.
- Кудла – 1985 носіїв.
- Чуприна – 7148 представників.
- Кудрявець – 3901 українець.
- Коструба – 437 власників.
- Чубай – 561 носій.
- Пелешок – 863 представники.
- Мушта – 705 людей.
- Чубей – 264 українці.
- Куйовда – 113 власників.
- Чупрун – 713 носіїв.
- Чубир – 31 представник.
- Чубатько – 88 українців.
- Кошлак – 95 власників.
- Кудрик – 1674 людини.
Які ще прізвища вказують на особливості зовнішності
Люди, які мали ластовиння чи деякі недоліки шкіри обличчя, отримували прізвища: Дзюба, Дзюбій, Рябий і Рябчук. Найчастіше ці родові імена можна почути на Придніпров'ї та Поділлі.
Крім цього, предки, які отримали шрами або рубці після пожеж, нерідко мали прізвища – Горілий, Горілко, Піджарко, Печений. Ці родові імена вказували на пережитий нещасний випадок, який залишив видимі сліди на шкірі.