Ваші предки жили за океаном: 3 прізвища, які мають американське походження

В Україні існує невелика кількість прізвищ, які походять зі Сполучених Штатів Америки. Попри свою рідкісність, ці родові імена вражають своїм звучанням.

Власників таких прізвищ залишилось не так багато в Україні. Про прізвища американського походження – розповідає 24 Канал з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

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Добірка прізвищ американського походження

Джонсон

Це родове ім'я досить поширене в англомовних країнах і перекладається як "син Джона". Однак таке прізвище не можна назвати популярним в Україні, оскільки відомо лише про 16 його носіїв. Найбільше представників цього родового імені проживає в Києві та Запоріжжі. Це прізвище згадується серед репресованих.

Сміт

Це прізвище є одним з найпопулярніших у США і перекладається як "коваль". В Україні таке родове ім'я має лише 62 людини, більшість з яких мешкає на Київщині та Миколаївщині. Це прізвище також згадується серед репресованих.

Бріг

Це родове ім'я походить з англійської мови, а саме від слова brig, що трактується як "двощогловий корабель". Таке прізвище вважається доволі рідкісним, оскільки відомо лише про 7 його власників. Здебільшого носії цього родового імені живуть на Київщині. Воно згадується серед репресованих і також людей, що жили за часів Першої світової війни, Голодомору та Другої світової війни.

Прізвища американського походження / Фото Freepik

Які ще є прізвища іншомовного походження

Чимало українських прізвищ має угорське походження. Їх можна почути у різних куточках держави. Ці родові імена з'явилися у давні часи та збереглися до сьогодні. До таких прізвищ належать: Балога, Папп, Ковач, Молнар, Шош, Боднар та Сабо.

Що цікаво, деякі українські прізвища мають німецьке походження. До таких родових імен належать: Акер, Бавер, Бекер, Вольф, Гаєр, Гобер, Лангер, Найдер, Пельц, Райтер, Шнайдер, Адермах, Зальцман, Райтман і Цімерман.

Крім цього, в Україні можна також почути прізвища, утворені від латинських слів. Серед таких родових імен: Патер, Рорат, Герба, Кауза, Кугнат, Кашталян, Робур, Фуга, Манус і Літус.