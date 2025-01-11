24 Канал з посиланням на "Історико-етимологічний словник українських прізвищ" розповідає про прізвища, що вказують на інші національності. Такі родові імена мають особливий спосіб утворення.

Цікаво 8 українських прізвищ, які мають дивне значення: перевірте своє у списку

Добірка прізвищ, які вказують на іноземне походження

У давнину українські прізвища нерідко виникали під впливом інших мов і культур через торгівлю, релігію чи міграції. Подібні варіанти пращури утворювали, коли власники іноземних імен оселялися на території України. У багатьох випадках ці прізвища відображали не лише походження особи, але і її місце народження, зовнішність або професію. Протягом століть іноземні імена перетворювалися на родові. У сучасному світі відповідні прізвища можуть багато розповісти про походження своїх власників.

Переважно предки утворювали родові імена від єврейських, кримськотатарських, арабських, польських, російських, болгарських, молдавських, німецьких, румунських і чеських варіантів. До таких прізвищ належать:

Балаш – Балашко, Балашенко, Балашевич, Балашук, Балащук, Балащак, Балащенко, Болаш, Болашко, Болашенко, Болащук, Болащенко, Болош, Болошук, Болощук, Болошенко, Болощенко; Болох, Болохнюк.

– Балашко, Балашенко, Балашевич, Балашук, Балащук, Балащак, Балащенко, Болаш, Болашко, Болашенко, Болащук, Болащенко, Болош, Болошук, Болощук, Болошенко, Болощенко; Болох, Болохнюк. Бенедикт – Бенедь, Бенюк, Бенесюк, Бенещук, Бенишевський, Бенищенко, Бененко.

– Бенедь, Бенюк, Бенесюк, Бенещук, Бенишевський, Бенищенко, Бененко. Злата – Златів, Златюк, Златченко, Златенко, Злотенко, Злотченко.

– Златів, Златюк, Златченко, Златенко, Злотенко, Злотченко. Ів (Іво) – Івчик, Івчук, Івчак, Івчишин, Івченко, Івон, Івончик, Івончук, Івончак, Івоненко, Івонченко, Івониченко.

(Іво) – Івчик, Івчук, Івчак, Івчишин, Івченко, Івон, Івончик, Івончук, Івончак, Івоненко, Івонченко, Івониченко. Вільгельм – Вільгельм, Вілюра, Вілюш, Вілік, Вільчук, Вілюк, Віленчук, Віленко, Вільченко.

– Вільгельм, Вілюра, Вілюш, Вілік, Вільчук, Вілюк, Віленчук, Віленко, Вільченко. Войцех – Войтек, Войткевич, Войцишин, Войцехівський/Войцихівський/Войциховський, Войтко, Войтиченко.

– Войтек, Войткевич, Войцишин, Войцехівський/Войцихівський/Войциховський, Войтко, Войтиченко. Казимир – Казимирчик, Казимирчук, Казимирченко; Казимчук, Казименко, Кизим, Кизима, Кизимчук, Кизименко.

– Казимирчик, Казимирчук, Казимирченко; Казимчук, Казименко, Кизим, Кизима, Кизимчук, Кизименко. Рубан – Рубан, Рубанюк, Рубанчук, Рубаненко, Рубанченко, Рубенюк, Рубенчук, Рубененко, Рубенченко.

– Рубан, Рубанюк, Рубанчук, Рубаненко, Рубанченко, Рубенюк, Рубенчук, Рубененко, Рубенченко. Руслан – Русланюк, Русланенко, Русланченко.

– Русланюк, Русланенко, Русланченко. Юзеф – Юзько, Юзьків, Юзик, Юзюк, Юзяк, Юзвишин, Юсько, Ющик, Ющак, Ющук, Ющин, Ющенко, Ющишин, Юшко, Юшик, Юшків, Юшак, Юшук, Юшин, Юшенко, Юшкевич, Юзофенко.

– Юзько, Юзьків, Юзик, Юзюк, Юзяк, Юзвишин, Юсько, Ющик, Ющак, Ющук, Ющин, Ющенко, Ющишин, Юшко, Юшик, Юшків, Юшак, Юшук, Юшин, Юшенко, Юшкевич, Юзофенко. Каспер – Каспер, Касперський, Каспришин, Кашпур, Кашпуренко.

– Каспер, Касперський, Каспришин, Кашпур, Кашпуренко. Томаш – Томашик, Томашин, Томашук, Томащук, Томашевич, Томашенко.

– Томашик, Томашин, Томашук, Томащук, Томашевич, Томашенко. Анісім – Анісько, Анішко, Аніщенко, Аніщук, Аніщак, Анісіменко.

– Анісько, Анішко, Аніщенко, Аніщук, Аніщак, Анісіменко. Ян – Янко, Янів, Янчі, Януш, Янчик, Ящик, Янчук, Янцюк, Янюк, Янович, Яневич, Яновський, Янковський, Янишин, Ящишин, Янушевич, Яненко, Янушенко, Янченко, Ященко.

– Янко, Янів, Янчі, Януш, Янчик, Ящик, Янчук, Янцюк, Янюк, Янович, Яневич, Яновський, Янковський, Янишин, Ящишин, Янушевич, Яненко, Янушенко, Янченко, Ященко. Шалом – Шолом, Шоломій, Шоломчук, Шоломійчук, Шоломенко, Шоломієнко, Шаломенко, Шаломієнко, Шльома, Шльомко, Шлєменко, Шломенко.

– Шолом, Шоломій, Шоломчук, Шоломійчук, Шоломенко, Шоломієнко, Шаломенко, Шаломієнко, Шльома, Шльомко, Шлєменко, Шломенко. Номан – Номанюк, Номанчук, Номаненко, Номанченко.

– Номанюк, Номанчук, Номаненко, Номанченко. Окон – Окончик, Оконюк, Окончук, Оконенко, Оконченко, Окіняк, Окінчук, Окіненко.

– Окончик, Оконюк, Окончук, Оконенко, Оконченко, Окіняк, Окінчук, Окіненко. Рахім – Рахімчук, Рахіменко.

– Рахімчук, Рахіменко. Фрол – Фролюк, Фроляк, Фроленко.

– Фролюк, Фроляк, Фроленко. Якуб – Якуб, Якуба, Якубчик, Якубишин, Якубович, Якубовський, Якуб'як, Якубів, Якобчук, Якубенко, Якубченко, Куб, Куба, Кубів, Кубай, Кубаєвич, Кубицький, Кубишин, Кубенко, Кубченко.

– Якуб, Якуба, Якубчик, Якубишин, Якубович, Якубовський, Якуб'як, Якубів, Якобчук, Якубенко, Якубченко, Куб, Куба, Кубів, Кубай, Кубаєвич, Кубицький, Кубишин, Кубенко, Кубченко. Рахман – Рахманко, Рахманько, Рахманюк, Рахманчук, Рахманенко.

– Рахманко, Рахманько, Рахманюк, Рахманчук, Рахманенко. Троян – Троян, Троянко, Троянець, Троянюк, Троянчук, Трояненко, Троянченко.

– Троян, Троянко, Троянець, Троянюк, Троянчук, Трояненко, Троянченко. Нікола – Ніколко, Ніколюк, Ніколяк, Ніколишин, Ніколайчук, Ніколенко, Ніколаєнко.

Прізвища, які вказують на інші національності / Фото Freepik

Які ще прізвища вказують на іншомовне походження

В Україні існує невелика кількість прізвищ, які походять з країн Близького Сходу. Попри свою рідкісність, ці родові імена по-справжньому зачаровують своїм звучанням. Так, прізвища Арнаут, Чаус, Чавс і Янчаренко – вказують на те, що у вашому роду точно були турки.

Крім цього, деякі родові імена з'явилися ще у Стародавній Греції. Цікаво, що їх досі можна почути на території України. Серед таких родових імен: Яцько, Ялу, Варсамас, Габіда, Мармур, Імерлі, Узун, Афенко, Темір, Бузовчу, Каракоз, Волониць, Ахбаш, Мангуш, Шамлі, Кіор, Балабан, Куркчі та Атамас.