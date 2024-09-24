Водночас прізвища східного походження мають особливе звучання, яке відрізняє їх з-поміж інших. Про ці родові імена розповів мовознавець Юліан Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища"

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Українські прізвища, які мають східне походження

Як зазначив дослідник Редько, в Україні є лише чотири прізвища, які походять з Близького Сходу. Перше з них – Арнаут. Це родове ім'я носили турецькі сторожі, які сповідували християнство. Наразі в Україні налічується 1517 представників такого прізвища. Більшість з його носіїв мешкає на території Київської та Одеської областей.

Прізвище Чаус також має східне походження. У давнину власниками такого родового імені були слуги турецьких султанів. В Україні відомо про 1876 носіїв цього прізвища, більшість з яких мешкає у Чернігові, Києві та Львові.

Родове ім'я Чавс досить схоже на попереднє, але теж походить з Туреччини. Це прізвище часто зустрічається серед львів'ян. Однак таке родове ім’я є доволі рідкісним, оскільки налічує лише 80 його представників.

Прізвище Янчаренко походить від назви війська Османської імперії – яничари. Ця піхота була створена султаном Мурадом I. У сучасному світі таке прізвище вважається рідкісним, оскільки відомо лише про 26 його носіїв, які мешкають у Полтавській області.



Українські прізвища, які мають східне походження / Фото Freepik

Прізвища, які мають польське походження

В Україні є чимала кількість людей, яка має прізвища польського походження. Більшість з таких родових імен утворилася на територіях, які перебували у складі Речі Посполитої. Ці прізвища мають характерне закінчення "-ський" і "-цький". Серед них: Потоцький, Галицький, Вишневський, Валевський і Ковалевський.