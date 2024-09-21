Переважно слова, які походять з латині, мають відповідний суфікс "-ус". Однак, якщо застосувати це правило до побудови родових імен, то тут є певні нюанси, про які розповів мовознавець Юліан Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища".

Цікаво Поширені серед українців: 5 прізвищ, які мають російське походження

Прізвища, які мають псевдолатинське походження

За словами дослідника, до прізвищ додавали суфікс "-ус", коли хотіли здаватися представниками еліти. Переважно такі родові імена утворювалися від імені предка. У давнину наші пращури доволі часто користувалися цим методом, щоб насмішити інших. Серед таких прізвищ:

Микус;

Матеус;

Милькус;

Климус;

Левус;

Ілюс;

Дмитрус;

Гринус;

Федус.

Водночас ці родові імена могли з'явитися завдяки поєднанню суфікса з професійною діяльністю людини або звичайними дієсловами, які означали певну роботу. Серед них:

Лигус;

Теребус;

Димус;

Ходус;

Ракус;

Мандрус;

Ярмус;

Бігус;

Дерус;

Баюс.

Прізвища, які походять з латині

Юліан Редько запевнив, що тільки два родових імені мають латинське походження. Дослідник назвав прізвища – Манус, що означає рука, і Літус, що трактується як берег. Втім, мовознавець зазначає, що ці родові імена можуть водночас походити і з української мови.