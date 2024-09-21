Переважно слова, які походять з латині, мають відповідний суфікс "-ус". Однак, якщо застосувати це правило до побудови родових імен, то тут є певні нюанси, про які розповів мовознавець Юліан Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища".
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Прізвища, які мають псевдолатинське походження
За словами дослідника, до прізвищ додавали суфікс "-ус", коли хотіли здаватися представниками еліти. Переважно такі родові імена утворювалися від імені предка. У давнину наші пращури доволі часто користувалися цим методом, щоб насмішити інших. Серед таких прізвищ:
- Микус;
- Матеус;
- Милькус;
- Климус;
- Левус;
- Ілюс;
- Дмитрус;
- Гринус;
- Федус.
Водночас ці родові імена могли з'явитися завдяки поєднанню суфікса з професійною діяльністю людини або звичайними дієсловами, які означали певну роботу. Серед них:
- Лигус;
- Теребус;
- Димус;
- Ходус;
- Ракус;
- Мандрус;
- Ярмус;
- Бігус;
- Дерус;
- Баюс.
Прізвища, які походять з латині
Юліан Редько запевнив, що тільки два родових імені мають латинське походження. Дослідник назвав прізвища – Манус, що означає рука, і Літус, що трактується як берег. Втім, мовознавець зазначає, що ці родові імена можуть водночас походити і з української мови.