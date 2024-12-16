24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" підготував добірку унікальних українських прізвищ. Їх носіїв залишилося дуже мало в Україні, тому ними похизуватися може невелика кількість людей.

Цікаво 20 найпоширеніших прізвищ в Україні: перевірте своє у списку

Добірка найрідкісніших українських прізвищ

В Україні існують сотні тисяч унікальних прізвищ, кожне з яких є відображенням історії, культури та мови нашого народу. Рідкісні родові імена часто містять символізм і глибокий сенс та мають незвичайне звучання. Такі прізвища зберігають пам'ять про наших предків та особливості їхнього життя. У сучасному світі все більше українців цікавиться походженням власних родових імен. Однак далеко не кожне прізвище є популярним сьогодні. Деякі родові імена налічують менше ніж 100 власників. До найрідкісніших прізвищ в Україні належать:

Дзеркаль – 79 носіїв;

Добрийдень – 4 носії;

Афендик – 4 носії;

Вирвикаша – 75 носіїв;

Воїн – 74 носії;

Гадюка – 39 носіїв;

Гірчиця – 36 носіїв;

Деньдобрий – 46 носіїв;

Добрийвечір – 21 носій;

Базіка – 4 носії;

Бандера – 22 носії;

Безгрішний – 10 носіїв;

Безмозкий – 20 носіїв;

Загубинога – 23 носії;

Золотко – 50 носіїв;

Кривоглавий – 6 носіїв;

Листопаденко – 3 носії;

Ляля – 51 носій;

Заваликут – 2 носії;

Недайборщ – 92 носії;

Непийпиво – 79 осіб;

Чорнооченко – 15 носіїв;

Чорторийський – 16 носіїв;

Обійдихата – 47 носіїв;

Палилюлька – 22 носії;

Бідось – 35 носіїв;

Брехун – 73 носії;

Печиборщ – 77 носіїв;

Рільник – 7 носіїв;

Річка – 40 носіїв;

Поцілуй – 17 носіїв;

Товчигречка – 87 носіїв;

Убийсобака – 28 носіїв;

Україна – 26 осіб;

Псяр – 4 носії;

Червоноокий – 16 носіїв;

Ромашка – 91 носій;

Секретний – 22 носії;

Сонечко – 4 носії;

Пиво – 79 носіїв.

Унікальні українські прізвища / Фото Freepik

Які ще українські прізвища можна рідко почути

Прізвище Куропась вважається рідкісним, адже його власниками є лише 38 людей. Носії цього родового імені проживають на Львівщині.

Водночас прізвище Пірникоза ще більш рідкісне. Його власників налічується лише 13 людей. Це родове ім'я поширене серед жителів Вінниччини.

Також непоширеним українським прізвищем є Рільник, яке мають 7 людей. Вони проживають у Львівській області, а саме в селах Дрогомишль і Великосілки та місті Львові.