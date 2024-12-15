Це стосується прізвища Гуцул. Про його походження та значення – розповість 24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

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Що означає прізвище Гуцул

У давнину люди досить часто отримували прізвища, пов'язані з місцем народження або проживання. Так, предки розуміли, звідки походить ця особа. Родове ім'я Гуцул утворилося від назви регіону Гуцульщина, що розташовується в східній частині Українських Карпат. Це прізвище було доволі поширеним серед наших пращурів, які займалися домашнім господарством, зокрема тваринництвом, лісозаготівлею та ремеслом. Носії родового імені Гуцул часто відзначалися успіхами в гончарстві, різьбярстві, бондарстві та писанкарстві.

Таке прізвище згадується серед репресованих. Що цікаво, власники цього родового імені жили під час Першої світової війни, Голодомору та Другої світової війни.

У сучасному світі прізвище Гуцул не можна вважати дуже популярним. Його носіїв налічується близько 1823 людей. Вони переважно мешкають на Закарпатті, Івано-Франківщині та Одещині.

Що означає прізвище Гуцул / Фото Freepik

Найпопулярніші гуцульські імена

Ім'я Дзвенислава має слов'янське походження та утворене від слова "дзвеніти". Воно трактується як "та, що звучить славою".

Ім'я Мирослава має слов'янське походження й означає "та, що приносить мир і славу". Так називають розсудливих, неконфліктних і спокійних жінок.

Ім'я Ярема походить від давньоєврейського варіанту Єремія, що означає "Господь звеличить" або "Божа висота". Такі чоловіки – дуже мудрі та розумні, до них часто звертаються за порадою та допомогою.