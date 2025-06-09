У вашому роду були князі та бояри: 17 українських прізвищ, які мають аристократичне коріння

В Україні можна почути чимало прізвищ, які колись належали представникам аристократії та верхівці суспільства. Ці родові імена зазвичай вказують на князівське чи шляхетське походження предків.

LifeStyle24 з посиланням на книгу "Походження українського прізвища" українського дослідника Валентина Лученка розповідає детальніше про прізвища, які мають благородне коріння.

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Добірка українських прізвищ, що мають благородне походження

Більшість українських родових імен пов'язана з соціальним статусом людини, тому цілком ймовірно, що предки деяких громадян могли очолювати нашу державу в минулому. У сучасному світі збереглося багато прізвищ, які у давнину належали князям. Наприклад, Князь, Княжук, Княжинський, Сапіга, Хоткевич і Нимерович. Що цікаво, в Україні наразі проживають майже 2000 власників цих прізвищ.

До того ж на благородне походження вказують родові імена, які мають суфікси -ський та -цький. Лише шляхта, бояри й козацька старшина могли похизуватися такими прізвищами, які передавалися потім у спадок. Зазвичай ці родові імена утворювали від назв міст, де жили предки. До таких прізвищ належать: Острозький, Корецький, Вишневецький, Косаківський і Ружинський.

Серед інших аристократичних родових імен:

Любомирський;

Корецький;

Полуботок;

Самойлович;

Апостол;

Скоропадський.

Прізвища, які мають благородне походження / Фото Freepik

Яке українське прізвище належало давньогрецьким царям

Прізвище Атамас вказує на давньогрецьке коріння. Це родове ім'я воно походить від імені правителя міста Орхоменос. Чоловік був онуком бога Прометея, який викрав вогонь з Олімпу і передав його людям.

За легендами, Атамас мав бурхливе особисте життя. Він був кілька разів одружений. Спершу чоловік зробив пропозицію руки та серця богині хмар Нефелі, але згодом покинув її заради доньки правителя Фів, на ім'я Іно. Однак ці стосунки також досить скоро завершилися, адже Атамас закохався у дочку царя лапіфів, яку звали Фемісто.