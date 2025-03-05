Що цікаво, це родове ім'я вважається досить рідкісним. Яке українське прізвище вказує на те, що ваші предки були з роду давньогрецьких царів – розповідає 24 Канал з посиланням на експертів групи "Українське прізвище".

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Прізвище, яке означає, що ви з роду давньогрецьких царів

Саме рідкісне прізвище Атамас вказує на давньогрецьке коріння. Річ у тім, що воно походить від імені правителя міста Орхоменос. Чоловік був онуком бога Прометея, який викрав вогонь з Олімпу і передав його людям.

За легендами Атамас мав бурхливе особисте життя. Він був кілька разів одружений. Спершу чоловік зробив пропозицію руки та серця богині хмар Нефелі, але згодом покинув її заради доньки правителя Фів, на ім'я Іно. Однак ці стосунки також досить скоро завершилися, адже Атамас закохався у дочку царя лапіфів, яку звали Фемісто.

За словами експертів групи "Українське прізвище", це прізвище може мати зовсім інше походження. Як запевнили дослідники, інформація про українські родові імена почала з'являтися лише у XVI столітті. Водночас події у Стародавній Греції ніяк не могли вплинути на розвиток прізвищ, бо ті датуються роками до нашої ери.

Тому цілком ймовірно, що родове ім'я Атамас походить від слова "отаман", що характеризувало людину, яка мала владні повноваження. В Україні наразі налічується лише 120 власників цього прізвища, які мешкають на Київщині, Миколаївщині та Дніпровщині.

Прізвища давньогрецького походження / Фото Freepik

Які прізвища належали еліті

Прізвища, які колись належали аристократам, сьогодні вважаються досить впізнаваними. Вони зберігають пам'ять про видатних гетьманів, політичних діячів, науковців і культурних діячів, які формували українську державність і національну ідентичність. У давнину їхні носії відігравали ключову роль у політичному, військовому та культурному житті країни. До особливих родових імен належать:

Книжник – лише 460 людей можуть похизуватися цим прізвищем. Вони переважно мешкають на Київщині та Дніпровщині.

Медик – 481 представник цього прізвища мешкає на Львівщині та Київщині.

Маляр – вважається поширеним прізвищем, адже відомо про 2953 його власники, які живуть на Київщині та Харківщині.

Логік – відомо про 2 носіїв цього прізвища, які мешкають у Києві.

Багато подібних родових імен із часом втратили свій статус, тому стали досить поширеними серед населення. Люди, які мали гарну освіту, вчилися на відмінно, займалися музикою та мистецтвом, могли легко отримати аристократичні прізвища.