Кожне українське прізвище приховує у собі цікаву історію створення. Так, деякі родові імена вказують на особливе коріння, яке може багато розповісти про своїх носіїв.

У давнину чимало українських прізвищ утворювали з огляду на риси характеру, професію, поведінку та навіть зовнішність людини. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

Які українські прізвища приховують цікаве походження?

Наші предки часто формували прізвища на основі особливостей зовнішності людини. Так, якщо людина була привабливою та захоплювала інших своєю красою, то отримувала відповідне родове ім'я. Ба більше, ці прізвища збереглися до наших часів, тому їх навіть можна почути серед українців. До родових імен, які мають цікаве коріння, належать:

Левенець – утворене від слова "лев", тому асоціюється з благородством та мужністю. Нині відомо про 2675 носіїв цього прізвища, які живуть в Україні.

– утворене від слова "лев", тому асоціюється з благородством та мужністю. Нині відомо про 2675 носіїв цього прізвища, які живуть в Україні. Мальований – походить від слова "мальовничий", тому могло належати людям з гарними рисами обличчя, які мали вигляд "намальованих". Лише 1729 українців можуть похизуватися таким прізвищем.

– походить від слова "мальовничий", тому могло належати людям з гарними рисами обличчя, які мали вигляд "намальованих". Лише 1729 українців можуть похизуватися таким прізвищем. Бойко – наші пращури давали таке родове ім'я енергійним і харизматичним людям, які полюбляли активний відпочинок. Наразі налічується 83 195 власників цього прізвища.

– наші пращури давали таке родове ім'я енергійним і харизматичним людям, які полюбляли активний відпочинок. Наразі налічується 83 195 власників цього прізвища. Лебідь – це прізвище переважно належало людям, які відзначалися елегантністю та граційністю. 8978 власників такого родового імені проживають в Україні.

– це прізвище переважно належало людям, які відзначалися елегантністю та граційністю. 8978 власників такого родового імені проживають в Україні. Славний – утворене від слово "слава", тому, ймовірно, належало красивим людям, які легко досягали успіху у будь-яких справах. У сучасному світі відомо лише про 190 представників цього прізвища.

– утворене від слово "слава", тому, ймовірно, належало красивим людям, які легко досягали успіху у будь-яких справах. У сучасному світі відомо лише про 190 представників цього прізвища. Руденко – походить від слова "рудий", тому таке прізвище давали людям з рудим кольором волосся. Цим родовим іменем можуть похизуватися 43 954 людини.

– походить від слова "рудий", тому таке прізвище давали людям з рудим кольором волосся. Цим родовим іменем можуть похизуватися 43 954 людини. Селепій – прізвище прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно утворене від грецького імені Селепіос, що трактується як "прекрасний" або "величний". В Україні нині живуть 97 носіїв такого прізвища.

– прізвище прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно утворене від грецького імені Селепіос, що трактується як "прекрасний" або "величний". В Україні нині живуть 97 носіїв такого прізвища. Милий – родове ім'я утворене від слова "мила". Через це прізвище Милий давали лише добрим і привабливим людям. Наразі відомо про 151 носія такого родового імені.

Прізвища з цікавим походженням / Фото Freepik

Які прізвища давали добрим і красивим людям?