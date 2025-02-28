Ці 19 українських прізвищ наші предки давали позашлюбним дітям: перевірте своє у списку
- В Україні позашлюбним дітям часто давали прізвища, що походять від імен матері або дідуся за материнською лінією.
- До таких прізвищ належать: Катренко, Кривтюк та інші.
В Україні нерідко прізвища вказували не лише на родове походження, а й на соціальний статус людини. Позашлюбним дітям, які народжувалися без офіційно визнаного батька, часто давали особливі прізвища.
Що цікаво, ці родові імена могли формуватися за різними принципами. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.
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Добірка українських прізвищ, які давали позашлюбним дітям
Позашлюбним дітям доволі часто давали родове ім'я своєї матері. Це було поширено серед селян і міщан, особливо у часи, коли церква та суспільство негативно ставилися до незаконнонароджених малюків. Крім цього, подібні прізвища могли вказувати на те, що головою роду була саме жінка. Серед таких родових імен: Катренко, Гануляк, Маріяш, Катеринюк, Маланчук, Паращук, Маланюк, Мотренко, Настенко, Маруняк, Марунчак, Марусяк, Фещин і Олянчин.
Втім, ставалося й таке, що батько приймав малюка в родину. У такому разі дитина отримувала його прізвище, замість того, що мала колись. Водночас позашлюбні діти часто отримували родове ім'я свого дідуся за маминою лінією. Такі прізвища здебільшого мали закінчення -юк. До таких родових імен належать: Кривтюк, Кривдюк і Покривтюк.
Інколи жінки скорочували частину прізвища чоловіка, який міг бути батьком їх дитини, та утворювали зовсім інші варіанти. Так, прізвище Четвертинський ставало Вертинський, а Калитовський перетворювалося на Литовський.
Які прізвища належали українській еліті
Прізвища, які колись належали аристократам, сьогодні вважаються досить впізнаваними. Вони зберігають пам'ять про видатних гетьманів, політичних діячів, науковців і культурних діячів, які формували українську державність і національну ідентичність. Люди, які мали гарну освіту, вчилися на відмінно, займалися музикою та мистецтвом, могли легко отримати аристократичні прізвища. До таких родових імен належать:
- Медик – 481 представник цього прізвища мешкає на Львівщині та Київщині.
- Маляр – вважається поширеним прізвищем, адже відомо про 2953 його власники, які живуть на Київщині та Харківщині
- Логік – відомо про 2 носіїв цього прізвища, які мешкають у Києві.
- Філософ – 34 власники цього родового імені, які проживають в Одесі та Шептицькому.
- Книжник – лише 460 людей можуть похизуватися цим прізвищем. Вони переважно мешкають на Київщині та Дніпровщині.
Втім, багато подібних родових імен із часом втратили свій статус, тому стали досить поширеними серед населення.