Ці 19 українських прізвищ наші предки давали позашлюбним дітям: перевірте своє у списку

В Україні нерідко прізвища вказували не лише на родове походження, а й на соціальний статус людини. Позашлюбним дітям, які народжувалися без офіційно визнаного батька, часто давали особливі прізвища.

Що цікаво, ці родові імена могли формуватися за різними принципами. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

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Добірка українських прізвищ, які давали позашлюбним дітям

Позашлюбним дітям доволі часто давали родове ім'я своєї матері. Це було поширено серед селян і міщан, особливо у часи, коли церква та суспільство негативно ставилися до незаконнонароджених малюків. Крім цього, подібні прізвища могли вказувати на те, що головою роду була саме жінка. Серед таких родових імен: Катренко, Гануляк, Маріяш, Катеринюк, Маланчук, Паращук, Маланюк, Мотренко, Настенко, Маруняк, Марунчак, Марусяк, Фещин і Олянчин.

Втім, ставалося й таке, що батько приймав малюка в родину. У такому разі дитина отримувала його прізвище, замість того, що мала колись. Водночас позашлюбні діти часто отримували родове ім'я свого дідуся за маминою лінією. Такі прізвища здебільшого мали закінчення -юк. До таких родових імен належать: Кривтюк, Кривдюк і Покривтюк.

Інколи жінки скорочували частину прізвища чоловіка, який міг бути батьком їх дитини, та утворювали зовсім інші варіанти. Так, прізвище Четвертинський ставало Вертинський, а Калитовський перетворювалося на Литовський.

Прізвища, які давали українцям

Які прізвища належали українській еліті

Прізвища, які колись належали аристократам, сьогодні вважаються досить впізнаваними. Вони зберігають пам'ять про видатних гетьманів, політичних діячів, науковців і культурних діячів, які формували українську державність і національну ідентичність. Люди, які мали гарну освіту, вчилися на відмінно, займалися музикою та мистецтвом, могли легко отримати аристократичні прізвища. До таких родових імен належать:

Медик – 481 представник цього прізвища мешкає на Львівщині та Київщині.

Маляр – вважається поширеним прізвищем, адже відомо про 2953 його власники, які живуть на Київщині та Харківщині

Логік – відомо про 2 носіїв цього прізвища, які мешкають у Києві.

Філософ – 34 власники цього родового імені, які проживають в Одесі та Шептицькому.

Книжник – лише 460 людей можуть похизуватися цим прізвищем. Вони переважно мешкають на Київщині та Дніпровщині.

Втім, багато подібних родових імен із часом втратили свій статус, тому стали досить поширеними серед населення.