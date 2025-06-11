Ваші предки були розбійниками: 8 українських прізвищ, які належали злочинцям
- Існують українські прізвища, які вказують на розбійницьке походження.
- Серед них: Хапко, Розбійчук, Грабар та інші.
У давнину прізвища часто могли багато розповісти про характер, зовнішності чи навіть професію людини. Так, існують родові імена, пов'язані з розбійницькою діяльністю предків.
Ці прізвища вказують на постійне прагнення до бунту та схильність до порушення правил. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю "Походження українського прізвища" Валентина Лученка.
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Добірка українських прізвищ, які належали розбійникам
Переважно такі прізвища наші пращури давали людям із непростим характером. Їх відрізняла сміливість, зневага до авторитетів і прагнення досягти свободи не завжди законним способом. Часто це були люди, які виходили за рамки селянського побуту і прагнули жити за власними правилами. Серед українських прізвищ, які належали розбійникам:
- Хапко – ймовірно, це родове ім'я походить від слова "хапати", тому належало людям, які полюбляли красти. Наразі відомо про 324 носіїв прізвища, які переважно живуть на Заході України.
- Розбійчук – не залишилося власників цього родового імені в Україні.
- Грабар – утворене від слова "грабувати", тому нерідко це прізвище мали грабіжники. В Україні налічується понад 3000 його носіїв, які живуть в усіх областях країни.
- Злодійчук – не залишилося представників цього прізвища в Україні.
- Левенець – 2675 носіїв цього прізвища живуть на території усіх українських областей.
- Дейнека – це прізвище займає 689 місце серед найпоширеніших в Україні. Нині відомо про 5143 його власників, які здебільшого мешкають на Волині.
- Гайдамака – ним можуть похизуватися 1802 людини, які переважно живуть на Півдні України.
- Сердюк – вважається досить популярним прізвищем, адже воно займає 105 місце серед найпоширеніших в Україні. Відомо про 19 411 носіїв цього родового імені, які живуть в усіх областях країни.
Які прізвища належали князям і боярам
У сучасному світі збереглося багато прізвищ, які у давнину належали князям. Наприклад, Князь, Княжук, Княжинський, Сапіга, Хоткевич і Нимерович. Що цікаво, в Україні наразі проживають майже 2000 власників цих прізвищ.
Водночас на благородне походження вказують родові імена, які мають суфікси -ський та -цький. Лише шляхта, бояри й козацька старшина могли похизуватися такими прізвищами, які передавалися потім у спадок. До таких родових імен належать: Острозький, Корецький, Вишневецький, Косаківський і Ружинський.