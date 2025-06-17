Вважають себе кращими за інших: 15 прізвищ, які давали самовпевненим і пихатим людям
- Українські прізвища часто вказували на риси характеру, такі як пихатість і самозакоханість.
- Деякі родові імена асоціюються з гордовитістю та зверхністю.
Наші пращури часто давали прізвища з огляду на риси характеру людини. Так, особливо пихаті й самозакохані люди отримували відповідні родові імена.
Такі прізвища могли доволі багато розповісти про своїх власників. Детальні про ці українські прізвища – розповідає LifeStyle24 з посиланням на товариство "Краєзнавець" ім. Василя Івановича Маслова.
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Добірка українських прізвищ, які належали пихатим і самозакоханим
Родові імена Кокош, Кокоша та Кокошко утворені від слова "кокош", яке трактується як "півень". Наші предки нерідко давали такі прізвища самовпевненим та хвалькуватим людям. У сучасному світі відомо про понад 1700 носіїв, які проживають в Україні.
Водночас існують ще прізвища, які вказують на пихатість та гордовитість. Наприклад, родові імена Гергуль, Гергун, Гергуленко, Гергель і Гергелюк сформовані від старовинного слова "гергель", яке означає "гусак”. Таких людей, ймовірно, не дуже полюбляли у суспільстві. Наразі налічується понад 2500 представників цих прізвищ. Власники таких родових імен живуть майже в усіх областях України.
Прізвища Нетреба, Нетребко та Нетребовський також можна додати до переліку тих, які належали пихатим і самозакоханим людям. В Україні нині мешкають 2268 людей з такими родовими іменами.
Серед інших прізвищ, які належали гордовитим українцям:
- Дундук – 433 носії, які здебільшого живуть на Півдні Україні.
- Божко – відомо про 9057 власників прізвища, які живуть в усіх областях України.
- Індик – 487 представників родового імені, які переважно живуть у Запорізькій і Сумській областях.
- Індиченко – ним можуть похизуватися 276 українців, які здебільшого живуть на Київщині.
Зазначимо, що днями наша редакція розповідала про українські прізвища, які належали вихрестам. Це люди, які раніше сповідували певну віру, але згодом прийняли християнство.