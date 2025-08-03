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3 серпня, 11:18
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Несуть у собі силу природи: добірка українських прізвищ, які утворені від назв погодних явищ

Влада Пономарьова
Основні тези
  • Багато українських прізвищ походять від назв погодних явищ, таких як вітер, дощ, буря, мороз.
  • Ці прізвища віддзеркалювали характер або зовнішність людини, надаючи їм силу природи.

В Україні чимало прізвищ мають цікаве походження. Серед них особливу групу становлять ті, що виникли від назв погодних явищ.

LifeStyle24 з посиланням на "Етимологічний словник українських прізвищ" Валентина Лученка розповідає про прізвища, які походять від метеорологічних термінів. Детальніше про це – читайте далі в матеріалі.

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Які українські прізвища утворені від назв погодних явищ?

Наші предки прагнули отримати захист від злих духів, тому утворювали прізвища, які несли у собі силу природи. Такі родові імена часто віддзеркалювали характер, настрій або зовнішність людини. 

Так, кілька століть тому нерідко з'являлися прізвища, які свідчили про сангвінічний, холеричний, меланхолійний чи флегматичний темпераменти. Часто в такі родові імена закладали метафори, пов'язані з вітром, дощем, бурею чи морозом. 

Серед прізвищ, які виникли від назв погодних явищ:

  • Грозенко;
  • Весельченко;
  • Зірченко;
  • Бурюк;
  • Росяк;
  • Спеченко;
  • Холоднюк;
  • Дощук;
  • Зірчак;
  • Бурієнко;
  • Завірющенко;
  • Сльотенко;
  • Зименко;
  • Годинчук;
  • Морозенко;
  • Зірко;
  • Буренюк;
  • Градов;
  • Зірнюк;
  • Хмаренко;
  • Негоденко;
  • Холодний;
  • Дощенко;
  • Росенко;
  • Морозюк;
  • Бурченко;
  • Градовенко;
  • Зірчук;
  • Веселко;
  • Годиняк;
  • Холодян;
  • Зімчук;
  • Морозов;
  • Вітренко;
  • Градський;
  • Годинюк;
  • Бурій;
  • Зіренко;
  • Хмарук;
  • Негодюк;
  • Росюк;
  • Холозян;
  • Морозко;
  • Грозюк;
  • Холодняк;
  • Росиченко;
  • Вітрук;
  • Холоденко;
  • Зірниченко;
  • Вітряний;
  • Зименюк.

Українські прізвища, які походять від назв погодних явищ / Фото Freepik

Якщо вам цікаво дізнатися, які українські прізвища складаються з мінімальної кількості літер, то пропонуємо ознайомитися з нашим матеріалом. Ці родові імена вважаються найкоротшими в Україні.