В Україні чимало прізвищ мають цікаве походження. Серед них особливу групу становлять ті, що виникли від назв погодних явищ.

LifeStyle24 з посиланням на "Етимологічний словник українських прізвищ" Валентина Лученка розповідає про прізвища, які походять від метеорологічних термінів. Детальніше про це – читайте далі в матеріалі.

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Які українські прізвища утворені від назв погодних явищ?

Наші предки прагнули отримати захист від злих духів, тому утворювали прізвища, які несли у собі силу природи. Такі родові імена часто віддзеркалювали характер, настрій або зовнішність людини.

Так, кілька століть тому нерідко з'являлися прізвища, які свідчили про сангвінічний, холеричний, меланхолійний чи флегматичний темпераменти. Часто в такі родові імена закладали метафори, пов'язані з вітром, дощем, бурею чи морозом.

Серед прізвищ, які виникли від назв погодних явищ:

Грозенко;

Весельченко;

Зірченко;

Бурюк;

Росяк;

Спеченко;

Холоднюк;

Дощук;

Зірчак;

Бурієнко;

Завірющенко;

Сльотенко;

Зименко;

Годинчук;

Морозенко;

Зірко;

Буренюк;

Градов;

Зірнюк;

Хмаренко;

Негоденко;

Холодний;

Дощенко;

Росенко;

Морозюк;

Бурченко;

Градовенко;

Зірчук;

Веселко;

Годиняк;

Холодян;

Зімчук;

Морозов;

Вітренко;

Градський;

Годинюк;

Бурій;

Зіренко;

Хмарук;

Негодюк;

Росюк;

Холозян;

Морозко;

Грозюк;

Холодняк;

Росиченко;

Вітрук;

Холоденко;

Зірниченко;

Вітряний;

Зименюк.

Українські прізвища, які походять від назв погодних явищ / Фото Freepik

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