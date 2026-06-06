Ваші предки вміли ворожити: 15 українських прізвищ, які мають магічне коріння

Більшість українських прізвищ утворилася від роду діяльності, рис характеру або особливостей зовнішності їхніх носіїв. Водночас деякі родові імена давали тим, хто мав надприродні здібності.

Такі люди могли передбачати події або навіть зцілювати від хвороб. Про ці особливі прізвища детальніше розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Цікаво Яке справжнє імʼя загадкової Klavdia Petrivna, що понад рік ховала обличчя від фанатів

Добірка прізвищ, що мають магічне коріння

Багато прізвищ, які асоціюються з ворожінням, гаданням або магією, вважаються досить рідкісними. Вони не входять у перелік найпоширеніших, але їх можна почути в усіх областях України. Люди отримували такі родові імена, коли демонстрували здібності передбачення та розповідали іншим про їхнє майбутнє. У давнину наші предки часто прагнули дізнатися більше про свою долю, тому нерідко зверталися до ворожіння. Серед прізвищ, що вказували на надприродні здібності:

Віщенко – 15 носіїв;

– 15 носіїв; Пророк – 441 носій;

– 441 носій; Віщий – 1 носій;

– 1 носій; Віщанський – 28 носіїв;

– 28 носіїв; Бачинський – 2149 носіїв;

– 2149 носіїв; Віщун – 59 носіїв;

– 59 носіїв; Віщак – 328 носіїв;

– 328 носіїв; Пророчук – 124 носії.

Водночас наші предки могли мати зв'язок з чорною магією та негативними подіями, через що ставали власниками відповідних прізвищ. До таких родових імен належать:

Шаманенко – 5 носіїв;

– 5 носіїв; Місюра – 2842 носії;

– 2842 носії; Відьма – 23 носії;

– 23 носії; Шаман – 177 носіїв;

– 177 носіїв; Місяць – 507 носіїв;

– 507 носіїв; Міськів – 456 носіїв;

– 456 носіїв; Відьмук – 37 носіїв.

Прізвища, які давали тим, хто вмів ворожити / Фото Magnific

Які ще прізвища мають загадкове походження?

Дослідники досі вивчають походження родових імен із закінченням -вер, -ахно та -ман. Такі прізвища майже не збереглися до наших часів, тому вважаються доволі рідкісними.

У сучасному світі представники цих родових імен проживають в усіх областях України. Серед таких прізвищ: Хавер, Отвер, Тавер, Авер, Івер, Сахно, Кахно, Махно, Дахно, Котьман, Отман, Бацман, Варман, Сурман і Бікман.