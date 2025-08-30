У давнину вірили, що прізвище може розповісти, ким були наші пращури, чим захоплювалися та де жили. Особливо промовистими є ті родові імена, які походять від назв рослин, тварин чи явищ природи.

Так, пращури відображали своє особливе ставлення до довкілля, яке було невіддільною частиною їхнього життя. Про прізвища, які вказують на зв'язок з природою – розповідає LifeStyle24 з посиланням на роботу мовознавця Юліана Редька "Сучасні українські прізвища".

Які українські прізвища свідчать про особливий зв'язок предків з природою?

Згідно з дослідженням мовознавця Юліана Редька, більшість прізвищ вказує на професію наших предків. Кілька століть тому чимало українців доглядали за лісом, через що отримували відповідні родові імена. У сучасному світі ці прізвища нагадують, що людина завжди відчувала себе частиною природи. І навіть у буденних речах знаходила спосіб увіковічити цей зв'язок. Серед українських прізвищ, які пов'язані з природою:

Лісний – нині ним можуть похизуватися 875 українців.

– нині ним можуть похизуватися 875 українців. Гайовий – налічується 707 носіїв цього родового імені.

– налічується 707 носіїв цього родового імені. Лісник – 340 українців мають це прізвище.

– 340 українців мають це прізвище. Лісовий – 3416 представників такого родового імені мешкають в Україні.

– 3416 представників такого родового імені мешкають в Україні. Лісничий – вважається не дуже поширеним прізвищем, адже налічується лише 578 його носіїв.

– вважається не дуже поширеним прізвищем, адже налічується лише 578 його носіїв. Лісняк – ним можуть похизуватися 2779 людей.

– ним можуть похизуватися 2779 людей. Лісовський – відомо про 2150 українців, які мають таке прізвище.

– відомо про 2150 українців, які мають таке прізвище. Лісняченко – 372 власники цього прізвища проживають в Україні.

Прізвища, які вказують на зв'язок з природою / Фото Freepik

Які українські прізвища виникли від назв погодних явищ?