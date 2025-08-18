Відомо, що колись прізвище було не тільки частиною імені, а ним позначали те, яким ремеслом займається людина. Однак містики було також багато, особливо у часи язичництва, тому не дивно, що є й такі родові імена, що сховали у собі цю таємничість.

Пропонуємо дізнатись про такі прізвища та пошукати серед них своє. Можливо, ви навіть не знали, що маєте містичне коріння, пише LifeStyle24 з посиланням на РБК-Україна.

Може зацікавити Ваші предки будували старовинні храми: 4 українські прізвища з особливою історією

Які прізвища належать до містичних?

До прикладу, якщо прізвище має закінчення "-ахно", то можна стверджувати, що тут йдеться про тисячолітню давнину. У сучасному вжитку можуть бути деякі варіації, однак це не скасовує приналежності до категорії давніх і містичних прізвищ.

Дахно – можна рідко зустріти серед оточення. Сучасних носіїв всього є лиш 1528.

Сахно – воно є найпоширенішим, адже носіїв аж – 7498.

Махно – час від часу зустрічається. Це прізвище сьогодні мають 2066 людей.

Кахно – теж доволі рідко зустрічається, адже тільки 162 людини є його носіями.

Закінчення "-вер" також вказує на особливу містичність. Сьогодні такі прізвища майже зникли з буденного вжитку, однак їхня цінність продовжує зберігатись.

Івер – сьогодні є тільки 148 носіїв такого рідкісного прізвища.

Хавер – воно належить до категорії найпоширеніших, адже 328 осіб є носіями.

Авер – сьогодні унікальність полягає у тому, що тільки одна людина має таке прізвище.

Отвер – ще один варіант, коли носієм є одна людина.

Тавер – тут кількість носіїв зросла до 19.

А що стосується прізвищ із закінченням "-ман", то вони належать до більш сучасної культури, однак такі родові імена поширені у різних регіонах України. Цікаво, що дослідники досі займаються актуалізацією саме цієї категорії прізвищ.

Бікман – доволі унікальне та має 16 носіїв.

Котьман – зустрічається доволі рідко; носіїв – 15 осіб.

Сурман – не популярне, однак 63 людини мають таке прізвище.

Отман – також належить до категорії маловідомих, всього 13 носіїв.

Варман – сьогодні зустрічається всього у 67 людей.

Бацман – а оце, мабуть, своєрідний виняток, адже тут число носіїв сягає 547 людей.

Таємничі українські прізвища / Фото Pexels

На перший погляд, може здатись, що це не українські прізвища, а іноземні. Однак це зовсім не так. Через свою непопулярність сьогодні вони опинились у списку містичних та рідкісних родових імен.

Раніше ми розповідали про прізвища, які вказують на те, що у вашому роду були бідні люди.