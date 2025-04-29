Що не можна робити на Радоницю 2025: основні заборони, про які варто знати

Сьогодні, 29 квітня, віряни відзначають Радоницю. Це свято зазвичай припадає на вівторок другого тижня після Воскресіння Христового.

У цей день заведено вшановувати пам'ять померлих родичів і близьких, відвідувати літургію в церкві, вирушати на кладовища та молитися біля могил покійників. Однак на Радоницю діє низка важливих заборон, про які варто пам'ятати. Що не можна робити у цей день – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити на Радоницю 2025

Не слід сваритися, лаятися, сперечатися та скандалити.

Не варто конфліктувати, лихословити, заздрити та пліткувати.

Не можна сумувати й плакати.

Не рекомендується залишати їжу на кладовищі.

Не слід вшановувати пам'ять померлих, споживаючи алкоголь.

Не варто вінчатися та одружуватися.

Не можна ставити горілку й чорний хліб перед фотографією померлого.

Не рекомендується садити овочі та фрукти на городі.

Не слід займатися хатніми справами, зокрема шити, прати й прибирати.

Не варто виконувати важку фізичну роботу.

Не можна називати мертвих "небіжчиками".

Радониця 2025 / Фото Freepik

Народні прикмети на Радоницю

Якщо дитина народиться в Радоницю, то матиме такі ж риси характеру, як і родич, пам'ять якого вшановували у цей день.

Якщо на Радоницю піде дощ, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо вмитися дощовою водою у цей день, то очікуйте гарних новин.

Якщо сьогодні працювати на городі, то цьогоріч буде неврожай.

Якщо надворі вітряно, то варто очікувати поганих новин.

Якщо на вулиці безвітряна погода, то врожай буде щедрим.

Якщо вам цікаво дізнатися, яке сьогодні, 29 квітня, церковне свято, то пропонуємо ознайомитися з нашим матеріалом.