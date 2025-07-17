Всесвіт нагадує про старі зв'язки: чому колишні повертаються під час Ретроградного Меркурія

Цьогоріч 18 липня знову розпочинається період Ретроградного Меркурія. Відомо, що він протриває до 11 серпня.

У народі вірять, що саме під час Ретроградного Меркурія завжди повертаються колишні та нагадують про себе. Чи справді це так – розповідає LifeStyle24.

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Ретроградний Меркурій 2025: що це таке?

Ретроградний Меркурій – період, коли планета на своєму шляху навколо Сонця здається такою, що рухається у зворотному напрямку, якщо спостерігати з Землі. Насправді ж небесне тіло не змінює свій напрямок, однак через різницю у швидкості орбіт виглядає так, ніби "йде назад".

В астрології Меркурій символізує спілкування, мислення, а також взаємини. Коли він стає ретроградним, зазвичай тричі або чотири рази на рік, вважається, що всі ці сфери стають нестабільними, тому над ними треба замислитися.

Чому колишні повертаються під час Ретроградного Меркурія / Фото Freepik

Чому колишні повертаються під час Ретроградного Меркурія?

Астрологи запевняють, що Ретроградний Меркурій нагадує про минуле. Саме у цей період можуть нагадати про себе незавершені справи або емоційні зв'язки, які ще мають енергетичну силу. Тож не дивно, що саме в такий час часто несподівано з'являються експартнери. Так, хтось отримує повідомлення, дзвінок або навіть випадково зустрічає колишню другу половинку на вулиці.

До того ж у період Ретроградного Меркурія соціальні мережі постійно нагадують нам про людей із минулого. Алгоритми можуть показувати старі фото чи спільні спогади, що мимоволі викликає бажання написати або відповісти тому, з ким колись було пов'язане щось важливе.

Втім, варто пам'ятати, якщо хтось з'являється у вашому житті з минулого, то важливо не піддаватися імпульсам. Натомість слід уважно прислухатися до себе й подумати, чому цей зв'язок завершився, які емоції він зараз викликає, і чи справді повторення історії може принести щось нове й добре.