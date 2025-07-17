В народе верят, что именно во время Ретроградного Меркурия всегда возвращаются бывшие и напоминают о себе. Действительно ли это так – рассказывает LifeStyle24.

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Ретроградный Меркурий 2025: что это такое?

Ретроградный Меркурий – период, когда планета на своем пути вокруг Солнца кажется такой, что движется в обратном направлении, если наблюдать с Земли. На самом деле небесное тело не меняет свое направление, однако из-за разницы в скорости орбит выглядит так, будто "идет назад".

В астрологии Меркурий символизирует общение, мышление, а также взаимоотношения. Когда он становится ретроградным, обычно три или четыре раза в год, считается, что все эти сферы становятся нестабильными, поэтому над ними надо задуматься.

Почему бывшие возвращаются во время Ретроградного Меркурия / Фото Freepik

Почему бывшие возвращаются во время Ретроградного Меркурия?

Астрологи уверяют, что Ретроградный Меркурий напоминает о прошлом. Именно в этот период могут напомнить о себе незавершенные дела или эмоциональные связи, которые еще имеют энергетическую силу. Не удивительно, что именно в такое время часто неожиданно появляются экс-партнеры. Так, кто-то получает сообщение, звонок или даже случайно встречает бывшую вторую половинку на улице.

К тому же в период Ретроградного Меркурия социальные сети постоянно напоминают нам о людях из прошлого. Алгоритмы могут показывать старые фото или общие воспоминания, что невольно вызывает желание написать или ответить тому, с кем когда-то было связано что-то важное.

Впрочем, стоит помнить, если кто-то появляется в вашей жизни из прошлого, то важно не поддаваться импульсам. Вместо этого следует внимательно прислушаться к себе и подумать, почему эта связь завершилась, какие эмоции она сейчас вызывает, и действительно ли повторение истории может принести что-то новое и хорошее.