Знову стають популярними: 5 маловідомих імен для хлопчиків, які вам сподобаються

У пошуках унікального імені для дитини батьки все частіше звертаються до рідковживаних варіантів. Вони не лише звучать незвично, а й несуть у собі особливу енергетику, що може вплинути на характер і долю малюка.

LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає про рідкісні чоловічі імена, які сподобаються всім. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу сина.

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Добірка маловідомих чоловічих імен, які сподобаються

Домінік

Це ім'я має латинське походження та трактується як "той, хто належить Господу". Зазвичай так називають впевнених у собі чоловіків, які легко адаптуються до будь-яких ситуацій. Власники цього імені часто стають лідерами, адже володіють вмінням переконувати.

Боніфатій

Таке ім'я також походить з латинської мови та означає "добра воля". У давнину так називали доброзичливих і чесних чоловіків, які мали гарне почуття гумору. Боніфатії можуть легко розвеселити людей та подарувати їм гарний настрій. Представники цього імені завжди готові підтримати рідних людей та допомогти їм.

Родіон

Ім'я Родіон прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "герой". Наші предки так називали відважних і сильних чоловіків, які мали внутрішній стрижень. Родіони завжди залишаються відданими своїм принципам та ідеям. Такі чоловіки можуть бути трохи впертими, але це допомагає їм у досягненні цілей.

Маловідомі чоловічі імена / Фото Freepik

Фелікс

Це ім'я має латинське походження та перекладається як "щасливий". Його власники легко знаходять спільну мову з іншими людьми. Такі чоловіки мають оптимістичний погляд на життя, тому легко заряджають позитивом своє оточення.

Оскар

Ім'я Оскар походить з німецької мови та означає "спис Бога". Його доволі часто можна почути в країнах Європи, але не в Україні. Хлопчики з таким іменем відзначаються енергійністю та допитливістю, тому мають багато хобі. Оскари зазвичай прагнуть досягти висот, через що завжди наполегливо працюють.

Як оригінально назвати хлопчика у 2025 році

У сучасному світі батьки все частіше обирають для своїх синів унікальні та оригінальні імена. Вони одразу виділяються на тлі традиційних варіантів. Серед рідкісних та особливих імен, якими можна назвати сина у 2025 році: Лук'ян, Радомир, Світояр, Тадеуш, Маркіян, Яромир та Дамір.