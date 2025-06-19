Найцікавіші ритуали на літнє сонцестояння 2025: як притягнути кохання та удачу
- Літнє сонцестояння 2025 року відбудеться 21 червня, і наші предки проводили різні ритуали, щоб залучити радість, здоров'я, красу та позитивну енергію.
Серед ритуалів були вмивання росою, пускання вінків по воді для самотніх дівчат, обливання водою для закоханих пар.
У 2025 році літнє сонцестояння настане 21 червня. Цей час люди з давніх-давен використовували для очищення, зцілення, примирення та залучення кохання й удачі в життя.
Так, існує кілька важливих ритуалів і обрядів, які проводили наші предки у День літнього сонцестояння. Про них детальніше – розповідає LifeStyle24.
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Ритуали та обряди на літнє сонцестояння 2025
Цей день наші пращури розпочинали з раннього пробудження та зустрічали перші сонячні проміння. Вважалося, що так можна було залучити удачу та здоров'я в родину. Крім цього, люди традиційно вмивалися ранковою росою, щоб привабити красу та позитивну енергію на цілий рік.
Для самотніх дівчат особливо актуальним був стародавній обряд з вінком. Молоді жінки спершу робили його з польових квітів, використовуючи ромашки та волошки, а потім пускали по воді. Якщо вінок плив рівно й далеко, тоді дівчина зовсім скоро мала б зустріти свою другу половинку. А якщо квіти тонули, то доводилося ще трохи почекати майбутнього коханого.
Водночас існував цікавий ритуал для закоханих пар. Спершу їм варто було облитися холодною водою, щоб "змити" негатив, образи та непорозуміння. А після цього одягнутися в речі кольору Сонця – червоний, жовтий і помаранчевий. Так, пари притягували щастя й позитив у своє життя.
Що цікаво, ніч з 20 проти 21 червня також мала особливу силу. Наші пращури вірили, що тоді можна було побачити віщий сон. Для цього предки клали під подушку гілочку дерева.
Що відомо про День літнього сонцестояння 2025
День літнього сонцестояння – час, коли в Північній півкулі Землі настає найкоротша ніч у році. Його дата не є постійною, а тому щороку припадає на 20 або 21 червня.
До речі, це явище відбувається тоді, коли Сонце досягає найвищої точки на небосхилі, а кут нахилу Землі до світила стає максимально прямим для Північної півкулі.
Цьогоріч цей момент настане 21 червня о 05:41 за київським часом.