Найцікавіші ритуали на літнє сонцестояння 2025: як притягнути кохання та удачу

У 2025 році літнє сонцестояння настане 21 червня. Цей час люди з давніх-давен використовували для очищення, зцілення, примирення та залучення кохання й удачі в життя.

Так, існує кілька важливих ритуалів і обрядів, які проводили наші предки у День літнього сонцестояння. Про них детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Ритуали та обряди на літнє сонцестояння 2025

Цей день наші пращури розпочинали з раннього пробудження та зустрічали перші сонячні проміння. Вважалося, що так можна було залучити удачу та здоров'я в родину. Крім цього, люди традиційно вмивалися ранковою росою, щоб привабити красу та позитивну енергію на цілий рік.

Для самотніх дівчат особливо актуальним був стародавній обряд з вінком. Молоді жінки спершу робили його з польових квітів, використовуючи ромашки та волошки, а потім пускали по воді. Якщо вінок плив рівно й далеко, тоді дівчина зовсім скоро мала б зустріти свою другу половинку. А якщо квіти тонули, то доводилося ще трохи почекати майбутнього коханого.

Водночас існував цікавий ритуал для закоханих пар. Спершу їм варто було облитися холодною водою, щоб "змити" негатив, образи та непорозуміння. А після цього одягнутися в речі кольору Сонця – червоний, жовтий і помаранчевий. Так, пари притягували щастя й позитив у своє життя.

Що цікаво, ніч з 20 проти 21 червня також мала особливу силу. Наші пращури вірили, що тоді можна було побачити віщий сон. Для цього предки клали під подушку гілочку дерева.

День літнього сонцестояння 2025 / Фото Freepik

Що відомо про День літнього сонцестояння 2025

День літнього сонцестояння – час, коли в Північній півкулі Землі настає найкоротша ніч у році. Його дата не є постійною, а тому щороку припадає на 20 або 21 червня.

До речі, це явище відбувається тоді, коли Сонце досягає найвищої точки на небосхилі, а кут нахилу Землі до світила стає максимально прямим для Північної півкулі.

Цьогоріч цей момент настане 21 червня о 05:41 за київським часом.