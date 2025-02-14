Яке церковне свято у п'ятницю, 14 лютого: чому сьогодні не можна виносити сміття ввечері
- 14 лютого віряни вшановують пам'ять рівноапостольного Кирила.
- Сьогодні також відзначають День святого Валентина, свято всіх закоханих.
14 лютого віряни вшановують пам'ять святого преподобного рівноапостольного Кирила. Він разом з братом Мефодієм створив слов'янський алфавіт і переклав грецьке Євангеліє.
У цей день наші предки часто справляли весілля. Про заборони й прикмети на 14 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Храм святого Іоанна Богослова міста Харкова.
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День пам'яті преподобного рівноапостольного Кирила
Він народився у IX столітті та мав шістьох братів, одного з яких звали Мефодієм. Ще з раннього віку Кирило захоплювався наукою та літературою, тому почав здобувати освіту в Константинополі у найкращих вчителів. Чоловік мав можливість одружитися з гарною та заможною дівчиною, але відмовився, обравши зовсім інший спосіб життя. Святий почав жити в монастирі та викладати у школах. Відомо, що він здійснив три місіонерські подорожі – до арабів, хозарів та слов'ян. За допомогою свого брата Мефодія та учнів Кирило створив слов'янський алфавіт та переклав грецьке Євангеліє. Перед смертю святий прийняв чернечий постриг.
Що не можна робити
- Не варто приймати подарунки.
- Не слід сперечатися або сваритися з рідними.
- Не рекомендується виносити сміття ввечері, бо тоді привабите невдачі й проблеми в дім.
- Не можна вживати алкоголь та переїдати.
Народні прикмети
- Якщо надворі мороз, то цьогоріч літо буде спекотним.
- Якщо сьогодні холодно, то така ж погода буде і в серпні.
- Якщо почуєте спів синичок, то очікуйте потепління.
- Якщо надворі гарна погода, то незабаром буде дуже холодно.
Що ще відзначають
День святого Валентина. Це особливе свято для усіх закоханих, сповнене романтики і зізнань у коханні. Традиційно пари проводитимуть час разом та обмінюватимуться подарунками у це свято. Нерідко закохані дарують одне одному романтичні листівки або шоколад у формі серця. Ба більше, дехто навіть робить пропозицію руки й серця своїй другій половинці у цей день.