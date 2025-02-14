Яке церковне свято у п'ятницю, 14 лютого: чому сьогодні не можна виносити сміття ввечері

14 лютого віряни вшановують пам'ять святого преподобного рівноапостольного Кирила. Він разом з братом Мефодієм створив слов'янський алфавіт і переклав грецьке Євангеліє.

У цей день наші предки часто справляли весілля. Про заборони й прикмети на 14 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Храм святого Іоанна Богослова міста Харкова.

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День пам'яті преподобного рівноапостольного Кирила

Він народився у IX столітті та мав шістьох братів, одного з яких звали Мефодієм. Ще з раннього віку Кирило захоплювався наукою та літературою, тому почав здобувати освіту в Константинополі у найкращих вчителів. Чоловік мав можливість одружитися з гарною та заможною дівчиною, але відмовився, обравши зовсім інший спосіб життя. Святий почав жити в монастирі та викладати у школах. Відомо, що він здійснив три місіонерські подорожі – до арабів, хозарів та слов'ян. За допомогою свого брата Мефодія та учнів Кирило створив слов'янський алфавіт та переклав грецьке Євангеліє. Перед смертю святий прийняв чернечий постриг.

Що не можна робити

Не варто приймати подарунки.

Не слід сперечатися або сваритися з рідними.

Не рекомендується виносити сміття ввечері, бо тоді привабите невдачі й проблеми в дім.

Не можна вживати алкоголь та переїдати.

Народні прикмети

Якщо надворі мороз, то цьогоріч літо буде спекотним.

Якщо сьогодні холодно, то така ж погода буде і в серпні.

Якщо почуєте спів синичок, то очікуйте потепління.

Якщо надворі гарна погода, то незабаром буде дуже холодно.

Що ще відзначають

День святого Валентина. Це особливе свято для усіх закоханих, сповнене романтики і зізнань у коханні. Традиційно пари проводитимуть час разом та обмінюватимуться подарунками у це свято. Нерідко закохані дарують одне одному романтичні листівки або шоколад у формі серця. Ба більше, дехто навіть робить пропозицію руки й серця своїй другій половинці у цей день.