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14 лютого, 07:00
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Яке церковне свято у п'ятницю, 14 лютого: чому сьогодні не можна виносити сміття ввечері

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 14 лютого віряни вшановують пам'ять рівноапостольного Кирила.
  • Сьогодні також відзначають День святого Валентина, свято всіх закоханих.

14 лютого віряни вшановують пам'ять святого преподобного рівноапостольного Кирила. Він разом з братом Мефодієм створив слов'янський алфавіт і переклав грецьке Євангеліє.

У цей день наші предки часто справляли весілля. Про заборони й прикмети на 14 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Храм святого Іоанна Богослова міста Харкова.

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День пам'яті преподобного рівноапостольного Кирила

Він народився у IX столітті та мав шістьох братів, одного з яких звали Мефодієм. Ще з раннього віку Кирило захоплювався наукою та літературою, тому почав здобувати освіту в Константинополі у найкращих вчителів. Чоловік мав можливість одружитися з гарною та заможною дівчиною, але відмовився, обравши зовсім інший спосіб життя. Святий почав жити в монастирі та викладати у школах. Відомо, що він здійснив три місіонерські подорожі – до арабів, хозарів та слов'ян. За допомогою свого брата Мефодія та учнів Кирило створив слов'янський алфавіт та переклав грецьке Євангеліє. Перед смертю святий прийняв чернечий постриг.

Що не можна робити

  • Не варто приймати подарунки.
  • Не слід сперечатися або сваритися з рідними.
  • Не рекомендується виносити сміття ввечері, бо тоді привабите невдачі й проблеми в дім.
  • Не можна вживати алкоголь та переїдати.

Народні прикмети

  • Якщо надворі мороз, то цьогоріч літо буде спекотним.
  • Якщо сьогодні холодно, то така ж погода буде і в серпні.
  • Якщо почуєте спів синичок, то очікуйте потепління.
  • Якщо надворі гарна погода, то незабаром буде дуже холодно.

Що ще відзначають

День святого Валентина. Це особливе свято для усіх закоханих, сповнене романтики і зізнань у коханні. Традиційно пари проводитимуть час разом та обмінюватимуться подарунками у це свято. Нерідко закохані дарують одне одному романтичні листівки або шоколад у формі серця. Ба більше, дехто навіть робить пропозицію руки й серця своїй другій половинці у цей день.