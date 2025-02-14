В этот день наши предки часто справляли свадьбы. О запретах и приметах на 14 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Храм святого Иоанна Богослова города Харькова.

Интересно Православный календарь на февраль 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти преподобного равноапостольного Кирилла

Он родился в IX веке и имел шестерых братьев, одного из которых звали Мефодием. Еще с раннего возраста Кирилл увлекался наукой и литературой, поэтому начал получать образование в Константинополе у лучших учителей. Мужчина имел возможность жениться на красивой и богатой девушке, но отказался, выбрав совсем другой образ жизни. Святой начал жить в монастыре и преподавать в школах. Известно, что он совершил три миссионерские путешествия – к арабам, хазарам и славянам. С помощью своего брата Мефодия и учеников Кирилл создал славянский алфавит и перевел греческое Евангелие. Перед смертью святой принял монашеский постриг.

Что нельзя делать

Не стоит принимать подарки.

Не следует спорить или ссориться с родными.

Не рекомендуется выносить мусор вечером, потому что тогда привлечете неудачи и проблемы в дом.

Нельзя употреблять алкоголь и переедать.

Народные приметы

Если на улице мороз, то в этом году лето будет жарким.

Если сегодня холодно, то такая же погода будет и в августе.

Если услышите пение синичек, то ожидайте потепления.

Если на улице хорошая погода, то вскоре будет очень холодно.

Что еще отмечают

День святого Валентина. Это особый праздник для всех влюбленных, полон романтики и признаний в любви. Традиционно пары будут проводить время вместе и обмениваться подарками в этот праздник. Нередко влюбленные дарят друг другу романтические открытки или шоколад в форме сердца. Более того, некоторые даже делают предложение руки и сердца своей второй половинке в этот день.