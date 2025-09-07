7 вересня, 21:00
Зовсім скоро настане Різдво Пресвятої Богородиці 2025: що не можна робити у цей день
Основні тези
- 8 вересня віряни відзначатимуть Різдво Пресвятої Богородиці, важливе свято для християн.
У цей день не рекомендується займатися важкою фізичною працею, сваритися, мити посуд та відмовляти у допомозі.
Вже завтра, 8 вересня, віряни відзначатимуть велике свято – Різдво Пресвятої Богородиці. Християни традиційно згадуватимуть появу Діви Марії на світ.
У цей день важливо дотримуватися певних правил, щоб не привабити біди й негаразди у своє життя. Що не можна робити в Різдво Пресвятої Богородиці – розповідає LifeStyle24.
Що не можна робити в Різдво Пресвятої Богородиці 2025?
- Не слід займатися важкою фізичною працею.
- Не варто сваритися та сперечатися з рідними.
- Не можна мити посуд, витирати пил, прибирати та прати.
- Не рекомендується лихословити, пліткувати, заздрити та ображати.
- Не слід в'язати, шити або вишивати.
- Не варто носити брудний або старий одяг.
- Не можна викидати хліб або крихти зі столу.
- Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.
- Не слід бажати іншим зла.
Різдво Пресвятої Богородиці 2025: яка історія свята?
- Святі Йоаким та Анна мешкали в Назареті й довгий час мріяли про дитину. Проте роки минали, а їхнє подружжя залишалося бездітним. Це приносило їм багато смутку й переживань, та водночас вони не переставали щиро молитися, просячи в Господа дар батьківства.
- Одного разу Йоаким вирушив до Єрусалимського храму, щоб принести Богові жертву. Втім, священник відмовився прийняти її, адже чоловік не мав дітей. Повернувшись додому, Анна знову звернулася в молитві до Господа, благаючи про Його милосердя.
- Невдовзі їхні молитви були почуті. Так, Архангел Гавриїл сповістив радісну новину – подружжя стане батьками дівчинки Марії, якій судилося подарувати світові Спасителя.