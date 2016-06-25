5 лет свадьбы (деревянная свадьба): что подарить

5 годовщина свадьбы – это особый этап в жизни супругов, который считают первой "круглой" датой. За эти годы пара делила радости, преодолевала трудности, училась доверять и поддерживать друг друга в сложные времена.

LifeStyle24 расскажет подробнее, почему именно дерево стало символом этого брака, как празднуют деревянную свадьбу в Украине, что подарить на 5 лет свадьбы друг другу и как сделать пятую годовщину по-настоящему особенной.

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5 лет брака нередко называют первой "круглой" годовщиной, потому что за это время супруги успели пройти немало испытаний, научиться сосуществовать и строить настоящее партнерство. Именно поэтому символом этой годовщины выбрали дерево – материал, олицетворяющий прочность и устойчивость.

Оно ассоциируется с глубокими корнями, которые прорастают в землю, преодолевает погодные капризы, но сохраняет способность к росту и изменениям. Дерево нуждается в уходе, так же как и брак, что не может оставаться без внимания. Ведь, чтобы супруги были счастливыми, союз нужно лелеять.

В то же время этот этап символизирует переход отношений в новую фазу, полную доверия, любви, уюта и общих традиций. Именно поэтому пятую годовщину брака принято отмечать с теплом в сердце, пониманием и уважением ко всему, что удалось вместе создать за эти 5 лет отношений.

Как называются 5 лет свадьбы и что это значит

Что интересно, название "деревянная свадьба" появилось еще в древности, когда жили наши предки. Тогда во многих культурах именно дерево было символом мудрости и связи поколений. В христианской традиции оно ассоциируется с деревом жизни, которое означает вечное бытие, а в славянской – объединяет небо, землю и подземный мир. Именно поэтому этот материал стал олицетворять супругов, которые будто "укоренились в почву" и тянутся вверх к новым достижениям.

У разных народов дерево как символ 5 годовщины свадьбы имело свое особое значение. Например, славяне по этому радостному случаю часто чествовали дуб, который символизировал прочность, выносливость и мужество, или березу, что означала чистоту и гибкость. А в западноевропейских культурах деревянную свадьбу ассоциировали с буком, кленом или ореховым деревом как образом мудрости, плодородия и связи поколений.

По сравнению с предыдущими годовщинами, символика пятой заметно изменилась. Например, первый год брака, который еще называют ситцевым, напоминает о хрупкости и легкости новых отношений. Третья годовщина, а именно кожаная свадьба, уже намекает на гибкость и прочность, но еще не дает ощущение глубины. Четвертый год брака, веревочный или восковой, символизирует долговечность и прочность союза. И только на пятой годовщине свадьбы супруги считаются такими, что пустили настоящие корни, а потому это свидетельствует о настоящей силе связи между двумя влюбленными людьми.

Традиции празднования деревянной свадьбы в Украине

На пятую годовщину брака супруги традиционно собирают близких людей, родственников и друзей, чтобы вместе вспомнить пройденный путь и поделиться своим теплом. Во многих регионах Украины принято устраивать уютное застолье с домашними блюдами, в котором участвуют только родные. Одним из главных условий является наличие деревянных элементов на праздничном столе. Это могут быть тарелки, подставки, ложки, салфетницы, подсвечники или даже декор в виде веточек, корней или миниатюрных деревьев. Небольшое растение в горшке на столе также станет хорошим акцентом, ведь символизировать союз, что продолжает расти и развиваться.

Особое внимание стоит посвятить внешнему виду супругов. Так, наряды в природных цветах, в частности в оттенках коры, листьев и мха, подчеркнет единение с природой и соответствие символу годовщины. Кроме этого, пара может выбрать для себя праздничную одежду зеленого, коричневого, терракотового и горчичного цвета.

Одной из самых интересных традиций 5 лет свадьбы является посадка дерева. Это может быть фруктовое деревце в собственном саду, декоративное растение возле дома или саженец в парке. Впрочем, если годовщина приходится на холодное время года и посадить дерево невозможно, то стоит приобрести горшечный цветок, который будет жить дома, напоминая о важном дне и символизируя устойчивость и рост семьи.

В современном мире древние традиции дополняются новыми формами празднования. Все чаще супруги устраивают пикники на природе, фотосессии в лесу и вечеринки дома, где все элементы декора выполнены в одном стиле.

Традиции празднования 5 лет свадьбы / Фото Freepik

Что принято дарить на 5 лет свадьбы

Деревянная свадьба – это первая серьезная годовщина в жизни супругов, поэтому и подарки должны быть приятными и символическими. Презенты должны ассоциироваться с теплом, уютом, стабильностью и ростом, которые присущи как дереву, так и супружеской жизни через пять лет брака.

Подарок на 5 годовщину свадьбы может быть традиционным, в частности деревянные предметы быта, мебель, украшения, и оригинальным – опыт, совместные впечатления или персонализированные вещи, созданные на заказ или собственноручно. Деревянные вещи особые тем, что сохраняют тепло рук мастера и несут энергию живого материала, поэтому прекрасно подходят для праздника. К тому же они дарят ощущение уюта и душевного тепла.

Тип подарка Для кого Символика Деревянная рамка для фото Для пары Сохранение памяти и совместные моменты Часы в деревянном корпусе в деревянном корпусе Для мужчины Ценность времени и стабильность Персонализированная фотокнига для супругов Для жены Любовь и забота Настольные игры для двоих Для пары Единство и совместный отдых Плед, ароматические свечи Для мужа/жены Уют и тепло Саженец дерева Для пары Символ роста и совместного будущего Ювелирное украшение из дерева Для мужа/жены Природная красота и памятный аксессуар Мастер-класс для двоих Для пары Новый опыт и совместные воспоминания

Традиционные подарки

Шкатулка для украшений или для хранения важных мелочей.

Подставка для вина или штопор с деревянной ручкой.

Резные тарелки, бокалы или кувшины.

Ключница или полочка ручной работы.

Декоративные таблички с надписями, например, "Наш дом" или с датой свадьбы.

Деревянные фоторамки из дерева.

Шахматы или нарды из дерева как элемент досуга.

Саженец плодовитого дерева, например яблоня, груша или вишня.

Дерево бонсай, которое символизирует терпение и заботу.

Большой вазон с монстерой, фикусом или фиговым деревом.

Деревянная метла, совок, щетка, щипцы и тому подобное.

Оригинальные подарки

Именная карта звездного неба в день свадьбы.

Книга желаний или дневник для пары.

Сертификат на арт-терапию, гончарство или мастер-класс по кулинарии.

Подарочный сертификат на романтический ужин в ресторане.

Фотоальбом в виде деревянной книги с гравировкой.

Именные бокалы или чашки из дерева или с деревянной ручкой.

Кулон с датой свадьбы, изготовленный на заказ.

Фотосессия в лесу или на природе в стиле свадьбы.

Видеопоздравление от друзей и родных, смонтированное как фильм о паре.

Набор для кемпинга или пикников, в который можно положить корзину, бокалы и плед.

Что подарить мужчине

Деревянная фляга или бокал с гравировкой.

Набор инструментов или элитный нож с деревянной ручкой.

Браслет или кольцо с деревянной вставкой.

Часы в деревянной коробке.

Подставка для ноутбука из дерева.

Книга об истории столярства или рукоделия.

Подарочный набор для ухода за бородой.

Фляга из дерева или с гравировкой.

Бокс с любимыми напитками и закусками, запакованный в деревянную коробку.

Кошелек или обложка для документов с деревянными элементами.

Что подарить жене

Деревянное зеркало в стиле ретро или бохо.

Кулон с гравировкой особых слов, даты свадьбы или имен.

Набор натуральной косметики в деревянном боксе.

Кухонная дощечка с надписью "Лучшая жена" или цитатой о любви.

Музыкальная шкатулка с мелодией свадебного танца.

Подарочная коробка с набором для творчества, например, для скрапбукинга, вязания или рисования.

Духи с деревянными нотами, в частности с сандалом и кедром.

Плед, книга и какао.

Запись на романтическую фотосессию.

Абонемент в SPA-салон или на йогу.

Что подарить паре

Деревянный календарь-планер с возможностью гравировки особых дат для супругов.

Этносувениры или декор в аутентичном украинском стиле.

Подарочная карта в любимый магазин для дома.

Аромалампа с деревянным корпусом.

Настольные игры для совместного отдыха.

Именная доска для нарезки или сервировки.

Набор бокалов или чашек с возможностью гравировки имен.

Минипроектор для домашних киновечеров.

Портрет пары в стиле комикса, графики или минимализма.

Интерактивная картина с QR-кодом на совместный музыкальный плейлист.

Абонемент в кафе или ресторан на серию свиданий.

Набор для романтического ужина, в частности деревянная дощечка, сырная тарелка, бокалы, бутылка вина и ароматические свечи.

Что не рекомендуется дарить

Не стоит дарить острые предметы , в частности ножи, иглы и ножницы. Дело в том, что они ассоциируются с разрывом и могут привлечь ссоры в дом.

, в частности ножи, иглы и ножницы. Дело в том, что они ассоциируются с разрывом и могут привлечь ссоры в дом. Не следует вручать вещи без символического значения. Ведь они не имеют глубокого смысла.

Ведь они не имеют глубокого смысла. Нельзя дарить слишком дорогие подарки , которые могут смутить своей стоимостью.

, которые могут смутить своей стоимостью. Не рекомендуется дарить профессиональные подарки. Ведь они не соответствуют романтической и семейной тематике.

Что подарить на 5 лет свадьбы / Фото Freepik

Как сделать 5-ю годовщину особенной

Чтобы сделать 5-ю годовщину необычной, супругам стоит начать с простых, но значимых вещей. Например, создать общие традиции, провести время вместе, вспомнить самые теплые моменты за пять лет и поблагодарить друг друга за совместный путь. В то же время можно устроить семейную фотосессию, посадить дерево, которое будет символизировать ваш союз, написать письмо или собрать воспоминания в фотоальбоме.

Самое главное не то, какой подарок на 5 лет свадьбы вы выберете, а смысл и любовь, с которыми его вручите. Даже деревянная салфетница или маленькая рамочка может стать драгоценным презентом, если она связана с теплыми словами, искренним признанием или совместной шуткой, от которой радуется сердце.

Пятая годовщина свадьбы символизирует настоящую связь, которая не боится штормов, а взамен продолжает укрепляться. И если вы встречаете ее вместе, то это уже самый ценный подарок, который только можно представить. Пусть пятая годовщина брака станет для вас новой точкой отсчета и будет способствовать более глубокому пониманию, воплощению мечты и достижению вершин. В мире, который постоянно меняется, ценными остаются стабильность и тепло человеческих отношений. Поэтому берегите друг друга, цените моменты, взращивайте свое дерево любви, и с каждым годом оно будет становиться более крепким и плодовитым.