LifeStyle24 расскажет подробнее, почему именно дерево стало символом этого брака, как празднуют деревянную свадьбу в Украине, что подарить на 5 лет свадьбы друг другу и как сделать пятую годовщину по-настоящему особенной.
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5 лет брака нередко называют первой "круглой" годовщиной, потому что за это время супруги успели пройти немало испытаний, научиться сосуществовать и строить настоящее партнерство. Именно поэтому символом этой годовщины выбрали дерево – материал, олицетворяющий прочность и устойчивость.
Оно ассоциируется с глубокими корнями, которые прорастают в землю, преодолевает погодные капризы, но сохраняет способность к росту и изменениям. Дерево нуждается в уходе, так же как и брак, что не может оставаться без внимания. Ведь, чтобы супруги были счастливыми, союз нужно лелеять.
В то же время этот этап символизирует переход отношений в новую фазу, полную доверия, любви, уюта и общих традиций. Именно поэтому пятую годовщину брака принято отмечать с теплом в сердце, пониманием и уважением ко всему, что удалось вместе создать за эти 5 лет отношений.
Как называются 5 лет свадьбы и что это значит
Что интересно, название "деревянная свадьба" появилось еще в древности, когда жили наши предки. Тогда во многих культурах именно дерево было символом мудрости и связи поколений. В христианской традиции оно ассоциируется с деревом жизни, которое означает вечное бытие, а в славянской – объединяет небо, землю и подземный мир. Именно поэтому этот материал стал олицетворять супругов, которые будто "укоренились в почву" и тянутся вверх к новым достижениям.
У разных народов дерево как символ 5 годовщины свадьбы имело свое особое значение. Например, славяне по этому радостному случаю часто чествовали дуб, который символизировал прочность, выносливость и мужество, или березу, что означала чистоту и гибкость. А в западноевропейских культурах деревянную свадьбу ассоциировали с буком, кленом или ореховым деревом как образом мудрости, плодородия и связи поколений.
По сравнению с предыдущими годовщинами, символика пятой заметно изменилась. Например, первый год брака, который еще называют ситцевым, напоминает о хрупкости и легкости новых отношений. Третья годовщина, а именно кожаная свадьба, уже намекает на гибкость и прочность, но еще не дает ощущение глубины. Четвертый год брака, веревочный или восковой, символизирует долговечность и прочность союза. И только на пятой годовщине свадьбы супруги считаются такими, что пустили настоящие корни, а потому это свидетельствует о настоящей силе связи между двумя влюбленными людьми.
Традиции празднования деревянной свадьбы в Украине
На пятую годовщину брака супруги традиционно собирают близких людей, родственников и друзей, чтобы вместе вспомнить пройденный путь и поделиться своим теплом. Во многих регионах Украины принято устраивать уютное застолье с домашними блюдами, в котором участвуют только родные. Одним из главных условий является наличие деревянных элементов на праздничном столе. Это могут быть тарелки, подставки, ложки, салфетницы, подсвечники или даже декор в виде веточек, корней или миниатюрных деревьев. Небольшое растение в горшке на столе также станет хорошим акцентом, ведь символизировать союз, что продолжает расти и развиваться.
Особое внимание стоит посвятить внешнему виду супругов. Так, наряды в природных цветах, в частности в оттенках коры, листьев и мха, подчеркнет единение с природой и соответствие символу годовщины. Кроме этого, пара может выбрать для себя праздничную одежду зеленого, коричневого, терракотового и горчичного цвета.
Одной из самых интересных традиций 5 лет свадьбы является посадка дерева. Это может быть фруктовое деревце в собственном саду, декоративное растение возле дома или саженец в парке. Впрочем, если годовщина приходится на холодное время года и посадить дерево невозможно, то стоит приобрести горшечный цветок, который будет жить дома, напоминая о важном дне и символизируя устойчивость и рост семьи.
В современном мире древние традиции дополняются новыми формами празднования. Все чаще супруги устраивают пикники на природе, фотосессии в лесу и вечеринки дома, где все элементы декора выполнены в одном стиле.
Традиции празднования 5 лет свадьбы / Фото Freepik
Что принято дарить на 5 лет свадьбы
Деревянная свадьба – это первая серьезная годовщина в жизни супругов, поэтому и подарки должны быть приятными и символическими. Презенты должны ассоциироваться с теплом, уютом, стабильностью и ростом, которые присущи как дереву, так и супружеской жизни через пять лет брака.
Подарок на 5 годовщину свадьбы может быть традиционным, в частности деревянные предметы быта, мебель, украшения, и оригинальным – опыт, совместные впечатления или персонализированные вещи, созданные на заказ или собственноручно. Деревянные вещи особые тем, что сохраняют тепло рук мастера и несут энергию живого материала, поэтому прекрасно подходят для праздника. К тому же они дарят ощущение уюта и душевного тепла.
|Тип подарка
|Для кого
|Символика
|Деревянная рамка для фото
|Для пары
|Сохранение памяти и совместные моменты
|Часы в деревянном корпусе в деревянном корпусе
|Для мужчины
|Ценность времени и стабильность
|Персонализированная фотокнига для супругов
|Для жены
|Любовь и забота
|Настольные игры для двоих
|Для пары
|Единство и совместный отдых
|Плед, ароматические свечи
|Для мужа/жены
|Уют и тепло
|Саженец дерева
|Для пары
|Символ роста и совместного будущего
|Ювелирное украшение из дерева
|Для мужа/жены
|Природная красота и памятный аксессуар
|Мастер-класс для двоих
|Для пары
|Новый опыт и совместные воспоминания
Традиционные подарки
- Шкатулка для украшений или для хранения важных мелочей.
- Подставка для вина или штопор с деревянной ручкой.
- Резные тарелки, бокалы или кувшины.
- Ключница или полочка ручной работы.
- Декоративные таблички с надписями, например, "Наш дом" или с датой свадьбы.
- Деревянные фоторамки из дерева.
- Шахматы или нарды из дерева как элемент досуга.
- Саженец плодовитого дерева, например яблоня, груша или вишня.
- Дерево бонсай, которое символизирует терпение и заботу.
- Большой вазон с монстерой, фикусом или фиговым деревом.
- Деревянная метла, совок, щетка, щипцы и тому подобное.
Оригинальные подарки
- Именная карта звездного неба в день свадьбы.
- Книга желаний или дневник для пары.
- Сертификат на арт-терапию, гончарство или мастер-класс по кулинарии.
- Подарочный сертификат на романтический ужин в ресторане.
- Фотоальбом в виде деревянной книги с гравировкой.
- Именные бокалы или чашки из дерева или с деревянной ручкой.
- Кулон с датой свадьбы, изготовленный на заказ.
- Фотосессия в лесу или на природе в стиле свадьбы.
- Видеопоздравление от друзей и родных, смонтированное как фильм о паре.
- Набор для кемпинга или пикников, в который можно положить корзину, бокалы и плед.
Что подарить мужчине
- Деревянная фляга или бокал с гравировкой.
- Набор инструментов или элитный нож с деревянной ручкой.
- Браслет или кольцо с деревянной вставкой.
- Часы в деревянной коробке.
- Подставка для ноутбука из дерева.
- Книга об истории столярства или рукоделия.
- Подарочный набор для ухода за бородой.
- Фляга из дерева или с гравировкой.
- Бокс с любимыми напитками и закусками, запакованный в деревянную коробку.
- Кошелек или обложка для документов с деревянными элементами.
Что подарить жене
- Деревянное зеркало в стиле ретро или бохо.
- Кулон с гравировкой особых слов, даты свадьбы или имен.
- Набор натуральной косметики в деревянном боксе.
- Кухонная дощечка с надписью "Лучшая жена" или цитатой о любви.
- Музыкальная шкатулка с мелодией свадебного танца.
- Подарочная коробка с набором для творчества, например, для скрапбукинга, вязания или рисования.
- Духи с деревянными нотами, в частности с сандалом и кедром.
- Плед, книга и какао.
- Запись на романтическую фотосессию.
- Абонемент в SPA-салон или на йогу.
Что подарить паре
- Деревянный календарь-планер с возможностью гравировки особых дат для супругов.
- Этносувениры или декор в аутентичном украинском стиле.
- Подарочная карта в любимый магазин для дома.
- Аромалампа с деревянным корпусом.
- Настольные игры для совместного отдыха.
- Именная доска для нарезки или сервировки.
- Набор бокалов или чашек с возможностью гравировки имен.
- Минипроектор для домашних киновечеров.
- Портрет пары в стиле комикса, графики или минимализма.
- Интерактивная картина с QR-кодом на совместный музыкальный плейлист.
- Абонемент в кафе или ресторан на серию свиданий.
- Набор для романтического ужина, в частности деревянная дощечка, сырная тарелка, бокалы, бутылка вина и ароматические свечи.
Что не рекомендуется дарить
- Не стоит дарить острые предметы, в частности ножи, иглы и ножницы. Дело в том, что они ассоциируются с разрывом и могут привлечь ссоры в дом.
- Не следует вручать вещи без символического значения. Ведь они не имеют глубокого смысла.
- Нельзя дарить слишком дорогие подарки, которые могут смутить своей стоимостью.
- Не рекомендуется дарить профессиональные подарки. Ведь они не соответствуют романтической и семейной тематике.
Что подарить на 5 лет свадьбы / Фото Freepik
Как сделать 5-ю годовщину особенной
Чтобы сделать 5-ю годовщину необычной, супругам стоит начать с простых, но значимых вещей. Например, создать общие традиции, провести время вместе, вспомнить самые теплые моменты за пять лет и поблагодарить друг друга за совместный путь. В то же время можно устроить семейную фотосессию, посадить дерево, которое будет символизировать ваш союз, написать письмо или собрать воспоминания в фотоальбоме.
Самое главное не то, какой подарок на 5 лет свадьбы вы выберете, а смысл и любовь, с которыми его вручите. Даже деревянная салфетница или маленькая рамочка может стать драгоценным презентом, если она связана с теплыми словами, искренним признанием или совместной шуткой, от которой радуется сердце.
Пятая годовщина свадьбы символизирует настоящую связь, которая не боится штормов, а взамен продолжает укрепляться. И если вы встречаете ее вместе, то это уже самый ценный подарок, который только можно представить. Пусть пятая годовщина брака станет для вас новой точкой отсчета и будет способствовать более глубокому пониманию, воплощению мечты и достижению вершин. В мире, который постоянно меняется, ценными остаются стабильность и тепло человеческих отношений. Поэтому берегите друг друга, цените моменты, взращивайте свое дерево любви, и с каждым годом оно будет становиться более крепким и плодовитым.