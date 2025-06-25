LifeStyle24 розповість детальніше, чому саме дерево стало символом цього шлюбу, як святкують дерев'яне весілля в Україні, що подарувати на 5 років весілля одне одному та як зробити п'яту річницю по-справжньому особливою.

Цікаво 4 роки весілля (лляне весілля): що подарувати

5 років шлюбу нерідко називають першою "круглою" річницею, бо за цей час подружжя встигло пройти чимало випробувань, навчитися співіснувати й будувати справжнє партнерство. Саме тому символом цієї річниці обрали дерево – матеріал, що уособлює міцність і стійкість.

Воно асоціюється з глибоким корінням, яке проростає у землю, долає погодні примхи, але зберігає здатність до росту й змін. Дерево потребує догляду, так само як і шлюб, що не може залишатися без уваги. Адже, щоб подружжя було щасливим, союз потрібно плекати.

Водночас цей етап символізує перехід стосунків у нову фазу, сповнену довіри, кохання, затишку й спільних традицій. Саме тому п'яту річницю шлюбу заведено відзначати з теплом у серці, розумінням і повагою до всього, що вдалося разом створити за ці 5 років відносин.

Як називаються 5 років весілля та що це означає

Що цікаво, назва "дерев'яне весілля" з'явилася ще в давнину, коли жили наші предки. Тоді у багатьох культурах саме дерево було символом мудрості та зв'язку поколінь. У християнській традиції воно асоціюється з деревом життя, яке означає вічне буття, а у слов'янській – поєднує небо, землю і підземний світ. Саме тому цей матеріал став уособлювати подружжя, яке ніби "закоренилося в ґрунт" й тягнеться вгору до нових досягнень.

У різних народів дерево як символ 5 річниці весілля мало своє особливе значення. Наприклад, слов'яни з цієї радісної нагоди часто вшановували дуб, який символізував міцність, витривалість та мужність, або березу, що означала чистоту та гнучкість. А в західноєвропейських культурах дерев'яне весілля асоціювали з буком, кленом чи горіховим деревом як образом мудрості, родючості та зв'язку поколінь.

Порівняно з попередніми річницями, символіка п'ятої помітно змінилася. Наприклад, перший рік шлюбу, який ще називають ситцевим, нагадує про крихкість і легкість нових стосунків. Третя річниця, а саме шкіряне весілля, вже натякає на гнучкість і міцність, але ще не дає відчуття глибини. Четвертий рік шлюбу, мотузковий або восковий, символізує довговічність та міцність союзу. І лише на п'ятій річниці весілля подружжя вважається таким, що пустило справжнє коріння, а тому це свідчить про справжню силу зв'язку між двома закоханими людьми.

Традиції святкування дерев'яного весілля в Україні

На п'яту річницю шлюбу подружжя традиційно збирає близьких людей, родичів та друзів, аби разом згадати пройдений шлях і поділитися своїм теплом. У багатьох регіонах України заведено влаштовувати затишне застілля з домашніми стравами, у якому беруть участь лише найрідніші. Однією з головних умов є наявність дерев'яних елементів на святковому столі. Це можуть бути тарілки, підставки, ложки, серветниці, свічники або навіть декор у вигляді гілочок, коріння чи мініатюрних дерев. Невелика рослина в горщику на столі також стане гарним акцентом, адже символізуватиме союз, що продовжує рости й розвиватися.

Особливу увагу варто присвятити зовнішньому вигляду подружжя. Так, вбрання у природних кольорах, зокрема у відтінках кори, листя та моху, підкреслить єднання з природою і відповідність символу річниці. Крім цього, пара може обрати для себе святковий одяг зеленого, коричневого, теракотового та гірчичного забарвлення.

Однією з найцікавіших традицій 5 років весілля є садіння дерева. Це може бути фруктове деревце у власному саду, декоративна рослина біля будинку або саджанець у парку. Втім, якщо річниця припадає на холодну пору року і посадити дерево неможливо, то варто придбати горшкову квітку, яка житиме вдома, нагадуючи про важливий день і символізуючи стійкість та зростання сім'ї.

У сучасному світі стародавні традиції доповнюються новими формами святкування. Все частіше подружжя влаштовують пікніки на природі, фотосесії в лісі та вечірки вдома, де всі елементи декору виконані в одному стилі.

Традиції святкування 5 років весілля / Фото Freepik

Що заведено дарувати на 5 років весілля

Дерев'яне весілля – це перша серйозна річниця в житті подружжя, тож і подарунки мають бути приємними й символічними. Презенти повинні асоціюватися з теплом, затишком, стабільністю і ростом, які притаманні як дереву, так і подружньому життю через п'ять років шлюбу.

Подарунок на 5 річницю весілля може бути традиційним, зокрема дерев'яні предмети побуту, меблі, прикраси, та оригінальним – досвід, спільні враження або персоналізовані речі, створені на замовлення або власноруч. Дерев'яні речі особливі тим, що зберігають тепло рук майстра і несуть енергію живого матеріалу, тому чудово підходять для свята. До того ж вони дарують відчуття затишку та душевного тепла.

Тип подарунка Для кого Символіка Дерев'яна рамка для фото Для пари Збереження пам'яті та спільні моменти Годинник у дерев'яному корпусі Для чоловіка Цінність часу та стабільність Персоналізована фотокнига Для дружини Любов і турбота Настільні ігри для двох Для пари Єдність і спільний відпочинок Плед, ароматичні свічки Для чоловіка/дружини Затишок і тепло Саджанець дерева Для пари Символ росту й спільного майбутнього Ювелірна прикраса з дерева Для чоловіка/дружини Природна краса й пам'ятний аксесуар Майстер-клас для двох Для пари Новий досвід і спільні спогади

Традиційні подарунки

Скринька для прикрас або для зберігання важливих дрібниць.

Підставка для вина або штопор з дерев'яною ручкою.

Різьблені тарілки, келихи чи глечики.

Ключниця або поличка ручної роботи.

Декоративні таблички з написами, наприклад, "Наш дім" або з датою весілля.

Дерев'яні фоторамки.

Шахи або нарди з дерева як елемент дозвілля.

Саджанець плодовитого дерева, наприклад яблуня, груша чи вишня.

Дерево бонсай, яке символізує терпіння та турботу.

Великий вазон з монстерою, фікусом чи фіговим деревом.

Дерев'яна мітла, совок, щітка, щипці тощо.

Оригінальні подарунки

Іменна мапа зоряного неба у день весілля.

Книга бажань або щоденник для пари.

Сертифікат на арттерапію, гончарство або майстер-клас із кулінарії.

Подарунковий сертифікат на романтичну вечерю в ресторані.

Фотоальбом у вигляді дерев'яної книги з гравіюванням.

Іменні келихи або чашки з дерева чи з дерев'яною ручкою.

Кулон із датою весілля, виготовлений на замовлення.

Фотосесія в лісі або на природі у стилі весілля.

Відеопривітання від друзів та рідних, змонтоване як фільм про пару.

Набір для кемпінгу або пікніків, в який можна покласти кошик, келихи й плед.

Що подарувати чоловікові

Дерев'яна фляга або келих з гравіюванням.

Набір інструментів або елітний ніж із дерев'яною ручкою.

Браслет або перстень із дерев'яною вставкою.

Годинник у дерев'яній коробці.

Підставка для ноутбука з дерева.

Книга про історію столярства чи рукоділля.

Подарунковий набір для догляду за бородою.

Фляга з дерева або з гравіюванням.

Бокс з улюбленими напоями й закусками, запакований у дерев'яну коробку.

Гаманець або обкладинка для документів з дерев'яними елементами.

Що подарувати дружині

Дерев'яне дзеркало у стилі ретро чи бохо.

Кулон з гравіюванням особливих слів, дати весілля або імен.

Набір натуральної косметики у дерев'яному боксі.

Кухонна дощечка з написом "Найкраща дружина" чи цитатою про кохання.

Музична шкатулка з мелодією весільного танцю.

Подарункова коробка з набором для творчості, наприклад, для скрапбукінгу, в'язання чи малювання.

Парфуми з дерев'яними нотами, зокрема з сандалом і кедром.

Плед, книга й какао.

Запис на романтичну фотосесію.

Абонемент у SPA-салон або на йогу.

Що подарувати парі

Дерев'яний календар-планер із можливістю гравіювання особливих дат для подружжя.

Етносувеніри або декор в автентичному українському стилі.

Подарункова карта в улюблений магазин для дому.

Аромалампа із дерев'яним корпусом.

Настільні ігри для спільного відпочинку.

Іменна дошка для нарізання чи сервірування.

Набір келихів або чашок із можливістю гравіювання імен.

Мініпроєктор для домашніх кіновечорів.

Портрет пари в стилі коміксу, графіки чи мінімалізму.

Інтерактивна картина з QR-кодом на спільний музичний плейлист.

Абонемент у кав'ярню чи ресторан на серію побачень.

Набір для романтичної вечері, зокрема дерев'яна дощечка, сирна тарілка, келихи, пляшка вина й ароматичні свічки.

Що не рекомендується дарувати

Не варто дарувати гострі предмети , зокрема ножі, голки та ножиці. Річ у тім, що вони асоціюються з розривом та можуть притягнути сварки в дім.

, зокрема ножі, голки та ножиці. Річ у тім, що вони асоціюються з розривом та можуть притягнути сварки в дім. Не слід вручати речі без символічного значення. Адже вони не мають глибокого сенсу.

Адже вони не мають глибокого сенсу. Не можна дарувати занадто дорогі подарунки , які можуть збентежити своєю вартістю.

, які можуть збентежити своєю вартістю. Не рекомендується дарувати професійні подарунки. Адже вони не відповідають романтичній і родинній тематиці.

Що подарувати на 5 років весілля / Фото Freepik

Як зробити 5-ту річницю особливою

Щоб зробити 5-ту річницю незвичайною, подружжю варто почати з простих, але значущих речей. Наприклад, створити спільні традиції, провести час разом, згадати найтепліші моменти за п'ять років і подякувати одне одному за спільний шлях. Водночас можна влаштувати сімейну фотосесію, посадити дерево, яке символізуватиме ваш союз, написати листа або зібрати спогади в фотоальбомі.

Найголовніше не те, який подарунок на 5 років весілля ви оберете, а сенс і любов, з якими його вручите. Навіть дерев'яна серветниця або маленька рамочка може стати дорогоцінним презентом, якщо вона пов'язана з теплими словами, щирим зізнанням чи спільним жартом, від якого радіє серце.

П’ята річниця весілля символізує справжній зв'язок, який не боїться штормів, а натомість продовжує зміцнюватися. І якщо ви зустрічаєте її разом, то це вже найцінніший подарунок, який тільки можна уявити. Нехай п'ята річниця шлюбу стане для вас новою точкою відліку та сприятиме глибшому розумінню, втіленню мрій і досягненню вершин. У світі, який постійно змінюється, найціннішими залишаються стабільність і тепло людських стосунків. Тож бережіть одне одного, цінуйте моменти, зрощуйте своє дерево кохання, і з кожним роком воно буде ставати більш міцним та плодовитим.