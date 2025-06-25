LifeStyle24 розповість детальніше, чому саме дерево стало символом цього шлюбу, як святкують дерев'яне весілля в Україні, що подарувати на 5 років весілля одне одному та як зробити п'яту річницю по-справжньому особливою.
Цікаво 4 роки весілля (лляне весілля): що подарувати
5 років шлюбу нерідко називають першою "круглою" річницею, бо за цей час подружжя встигло пройти чимало випробувань, навчитися співіснувати й будувати справжнє партнерство. Саме тому символом цієї річниці обрали дерево – матеріал, що уособлює міцність і стійкість.
Воно асоціюється з глибоким корінням, яке проростає у землю, долає погодні примхи, але зберігає здатність до росту й змін. Дерево потребує догляду, так само як і шлюб, що не може залишатися без уваги. Адже, щоб подружжя було щасливим, союз потрібно плекати.
Водночас цей етап символізує перехід стосунків у нову фазу, сповнену довіри, кохання, затишку й спільних традицій. Саме тому п'яту річницю шлюбу заведено відзначати з теплом у серці, розумінням і повагою до всього, що вдалося разом створити за ці 5 років відносин.
Як називаються 5 років весілля та що це означає
Що цікаво, назва "дерев'яне весілля" з'явилася ще в давнину, коли жили наші предки. Тоді у багатьох культурах саме дерево було символом мудрості та зв'язку поколінь. У християнській традиції воно асоціюється з деревом життя, яке означає вічне буття, а у слов'янській – поєднує небо, землю і підземний світ. Саме тому цей матеріал став уособлювати подружжя, яке ніби "закоренилося в ґрунт" й тягнеться вгору до нових досягнень.
У різних народів дерево як символ 5 річниці весілля мало своє особливе значення. Наприклад, слов'яни з цієї радісної нагоди часто вшановували дуб, який символізував міцність, витривалість та мужність, або березу, що означала чистоту та гнучкість. А в західноєвропейських культурах дерев'яне весілля асоціювали з буком, кленом чи горіховим деревом як образом мудрості, родючості та зв'язку поколінь.
Порівняно з попередніми річницями, символіка п'ятої помітно змінилася. Наприклад, перший рік шлюбу, який ще називають ситцевим, нагадує про крихкість і легкість нових стосунків. Третя річниця, а саме шкіряне весілля, вже натякає на гнучкість і міцність, але ще не дає відчуття глибини. Четвертий рік шлюбу, мотузковий або восковий, символізує довговічність та міцність союзу. І лише на п'ятій річниці весілля подружжя вважається таким, що пустило справжнє коріння, а тому це свідчить про справжню силу зв'язку між двома закоханими людьми.
Традиції святкування дерев'яного весілля в Україні
На п'яту річницю шлюбу подружжя традиційно збирає близьких людей, родичів та друзів, аби разом згадати пройдений шлях і поділитися своїм теплом. У багатьох регіонах України заведено влаштовувати затишне застілля з домашніми стравами, у якому беруть участь лише найрідніші. Однією з головних умов є наявність дерев'яних елементів на святковому столі. Це можуть бути тарілки, підставки, ложки, серветниці, свічники або навіть декор у вигляді гілочок, коріння чи мініатюрних дерев. Невелика рослина в горщику на столі також стане гарним акцентом, адже символізуватиме союз, що продовжує рости й розвиватися.
Особливу увагу варто присвятити зовнішньому вигляду подружжя. Так, вбрання у природних кольорах, зокрема у відтінках кори, листя та моху, підкреслить єднання з природою і відповідність символу річниці. Крім цього, пара може обрати для себе святковий одяг зеленого, коричневого, теракотового та гірчичного забарвлення.
Однією з найцікавіших традицій 5 років весілля є садіння дерева. Це може бути фруктове деревце у власному саду, декоративна рослина біля будинку або саджанець у парку. Втім, якщо річниця припадає на холодну пору року і посадити дерево неможливо, то варто придбати горшкову квітку, яка житиме вдома, нагадуючи про важливий день і символізуючи стійкість та зростання сім'ї.
У сучасному світі стародавні традиції доповнюються новими формами святкування. Все частіше подружжя влаштовують пікніки на природі, фотосесії в лісі та вечірки вдома, де всі елементи декору виконані в одному стилі.
Традиції святкування 5 років весілля / Фото Freepik
Що заведено дарувати на 5 років весілля
Дерев'яне весілля – це перша серйозна річниця в житті подружжя, тож і подарунки мають бути приємними й символічними. Презенти повинні асоціюватися з теплом, затишком, стабільністю і ростом, які притаманні як дереву, так і подружньому життю через п'ять років шлюбу.
Подарунок на 5 річницю весілля може бути традиційним, зокрема дерев'яні предмети побуту, меблі, прикраси, та оригінальним – досвід, спільні враження або персоналізовані речі, створені на замовлення або власноруч. Дерев'яні речі особливі тим, що зберігають тепло рук майстра і несуть енергію живого матеріалу, тому чудово підходять для свята. До того ж вони дарують відчуття затишку та душевного тепла.
|Тип подарунка
|Для кого
|Символіка
|Дерев'яна рамка для фото
|Для пари
|Збереження пам'яті та спільні моменти
|Годинник у дерев'яному корпусі
|Для чоловіка
|Цінність часу та стабільність
|Персоналізована фотокнига
|Для дружини
|Любов і турбота
|Настільні ігри для двох
|Для пари
|Єдність і спільний відпочинок
|Плед, ароматичні свічки
|Для чоловіка/дружини
|Затишок і тепло
|Саджанець дерева
|Для пари
|Символ росту й спільного майбутнього
|Ювелірна прикраса з дерева
|Для чоловіка/дружини
|Природна краса й пам'ятний аксесуар
|Майстер-клас для двох
|Для пари
|Новий досвід і спільні спогади
Традиційні подарунки
- Скринька для прикрас або для зберігання важливих дрібниць.
- Підставка для вина або штопор з дерев'яною ручкою.
- Різьблені тарілки, келихи чи глечики.
- Ключниця або поличка ручної роботи.
- Декоративні таблички з написами, наприклад, "Наш дім" або з датою весілля.
- Дерев'яні фоторамки.
- Шахи або нарди з дерева як елемент дозвілля.
- Саджанець плодовитого дерева, наприклад яблуня, груша чи вишня.
- Дерево бонсай, яке символізує терпіння та турботу.
- Великий вазон з монстерою, фікусом чи фіговим деревом.
- Дерев'яна мітла, совок, щітка, щипці тощо.
Оригінальні подарунки
- Іменна мапа зоряного неба у день весілля.
- Книга бажань або щоденник для пари.
- Сертифікат на арттерапію, гончарство або майстер-клас із кулінарії.
- Подарунковий сертифікат на романтичну вечерю в ресторані.
- Фотоальбом у вигляді дерев'яної книги з гравіюванням.
- Іменні келихи або чашки з дерева чи з дерев'яною ручкою.
- Кулон із датою весілля, виготовлений на замовлення.
- Фотосесія в лісі або на природі у стилі весілля.
- Відеопривітання від друзів та рідних, змонтоване як фільм про пару.
- Набір для кемпінгу або пікніків, в який можна покласти кошик, келихи й плед.
Що подарувати чоловікові
- Дерев'яна фляга або келих з гравіюванням.
- Набір інструментів або елітний ніж із дерев'яною ручкою.
- Браслет або перстень із дерев'яною вставкою.
- Годинник у дерев'яній коробці.
- Підставка для ноутбука з дерева.
- Книга про історію столярства чи рукоділля.
- Подарунковий набір для догляду за бородою.
- Фляга з дерева або з гравіюванням.
- Бокс з улюбленими напоями й закусками, запакований у дерев'яну коробку.
- Гаманець або обкладинка для документів з дерев'яними елементами.
Що подарувати дружині
- Дерев'яне дзеркало у стилі ретро чи бохо.
- Кулон з гравіюванням особливих слів, дати весілля або імен.
- Набір натуральної косметики у дерев'яному боксі.
- Кухонна дощечка з написом "Найкраща дружина" чи цитатою про кохання.
- Музична шкатулка з мелодією весільного танцю.
- Подарункова коробка з набором для творчості, наприклад, для скрапбукінгу, в'язання чи малювання.
- Парфуми з дерев'яними нотами, зокрема з сандалом і кедром.
- Плед, книга й какао.
- Запис на романтичну фотосесію.
- Абонемент у SPA-салон або на йогу.
Що подарувати парі
- Дерев'яний календар-планер із можливістю гравіювання особливих дат для подружжя.
- Етносувеніри або декор в автентичному українському стилі.
- Подарункова карта в улюблений магазин для дому.
- Аромалампа із дерев'яним корпусом.
- Настільні ігри для спільного відпочинку.
- Іменна дошка для нарізання чи сервірування.
- Набір келихів або чашок із можливістю гравіювання імен.
- Мініпроєктор для домашніх кіновечорів.
- Портрет пари в стилі коміксу, графіки чи мінімалізму.
- Інтерактивна картина з QR-кодом на спільний музичний плейлист.
- Абонемент у кав'ярню чи ресторан на серію побачень.
- Набір для романтичної вечері, зокрема дерев'яна дощечка, сирна тарілка, келихи, пляшка вина й ароматичні свічки.
Що не рекомендується дарувати
- Не варто дарувати гострі предмети, зокрема ножі, голки та ножиці. Річ у тім, що вони асоціюються з розривом та можуть притягнути сварки в дім.
- Не слід вручати речі без символічного значення. Адже вони не мають глибокого сенсу.
- Не можна дарувати занадто дорогі подарунки, які можуть збентежити своєю вартістю.
- Не рекомендується дарувати професійні подарунки. Адже вони не відповідають романтичній і родинній тематиці.
Що подарувати на 5 років весілля / Фото Freepik
Як зробити 5-ту річницю особливою
Щоб зробити 5-ту річницю незвичайною, подружжю варто почати з простих, але значущих речей. Наприклад, створити спільні традиції, провести час разом, згадати найтепліші моменти за п'ять років і подякувати одне одному за спільний шлях. Водночас можна влаштувати сімейну фотосесію, посадити дерево, яке символізуватиме ваш союз, написати листа або зібрати спогади в фотоальбомі.
Найголовніше не те, який подарунок на 5 років весілля ви оберете, а сенс і любов, з якими його вручите. Навіть дерев'яна серветниця або маленька рамочка може стати дорогоцінним презентом, якщо вона пов'язана з теплими словами, щирим зізнанням чи спільним жартом, від якого радіє серце.
П’ята річниця весілля символізує справжній зв'язок, який не боїться штормів, а натомість продовжує зміцнюватися. І якщо ви зустрічаєте її разом, то це вже найцінніший подарунок, який тільки можна уявити. Нехай п'ята річниця шлюбу стане для вас новою точкою відліку та сприятиме глибшому розумінню, втіленню мрій і досягненню вершин. У світі, який постійно змінюється, найціннішими залишаються стабільність і тепло людських стосунків. Тож бережіть одне одного, цінуйте моменти, зрощуйте своє дерево кохання, і з кожним роком воно буде ставати більш міцним та плодовитим.