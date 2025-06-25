LifeStyle24 розповість детальніше, чому саме дерево стало символом цього шлюбу, як святкують дерев'яне весілля в Україні, що подарувати на 5 років весілля одне одному та як зробити п'яту річницю по-справжньому особливою.

Цікаво 4 роки весілля (лляне весілля): що подарувати

5 років шлюбу нерідко називають першою "круглою" річницею, бо за цей час подружжя встигло пройти чимало випробувань, навчитися співіснувати й будувати справжнє партнерство. Саме тому символом цієї річниці обрали дерево – матеріал, що уособлює міцність і стійкість.

Воно асоціюється з глибоким корінням, яке проростає у землю, долає погодні примхи, але зберігає здатність до росту й змін. Дерево потребує догляду, так само як і шлюб, що не може залишатися без уваги. Адже, щоб подружжя було щасливим, союз потрібно плекати.

Водночас цей етап символізує перехід стосунків у нову фазу, сповнену довіри, кохання, затишку й спільних традицій. Саме тому п'яту річницю шлюбу заведено відзначати з теплом у серці, розумінням і повагою до всього, що вдалося разом створити за ці 5 років відносин.

Як називаються 5 років весілля та що це означає

Що цікаво, назва "дерев'яне весілля" з'явилася ще в давнину, коли жили наші предки. Тоді у багатьох культурах саме дерево було символом мудрості та зв'язку поколінь. У християнській традиції воно асоціюється з деревом життя, яке означає вічне буття, а у слов'янській – поєднує небо, землю і підземний світ. Саме тому цей матеріал став уособлювати подружжя, яке ніби "закоренилося в ґрунт" й тягнеться вгору до нових досягнень.

У різних народів дерево як символ 5 річниці весілля мало своє особливе значення. Наприклад, слов'яни з цієї радісної нагоди часто вшановували дуб, який символізував міцність, витривалість та мужність, або березу, що означала чистоту та гнучкість. А в західноєвропейських культурах дерев'яне весілля асоціювали з буком, кленом чи горіховим деревом як образом мудрості, родючості та зв'язку поколінь.

Порівняно з попередніми річницями, символіка п'ятої помітно змінилася. Наприклад, перший рік шлюбу, який ще називають ситцевим, нагадує про крихкість і легкість нових стосунків. Третя річниця, а саме шкіряне весілля, вже натякає на гнучкість і міцність, але ще не дає відчуття глибини. Четвертий рік шлюбу, мотузковий або восковий, символізує довговічність та міцність союзу. І лише на п'ятій річниці весілля подружжя вважається таким, що пустило справжнє коріння, а тому це свідчить про справжню силу зв'язку між двома закоханими людьми.

Традиції святкування дерев'яного весілля в Україні

На п'яту річницю шлюбу подружжя традиційно збирає близьких людей, родичів та друзів, аби разом згадати пройдений шлях і поділитися своїм теплом. У багатьох регіонах України заведено влаштовувати затишне застілля з домашніми стравами, у якому беруть участь лише найрідніші. Однією з головних умов є наявність дерев'яних елементів на святковому столі. Це можуть бути тарілки, підставки, ложки, серветниці, свічники або навіть декор у вигляді гілочок, коріння чи мініатюрних дерев. Невелика рослина в горщику на столі також стане гарним акцентом, адже символізуватиме союз, що продовжує рости й розвиватися.

Особливу увагу варто присвятити зовнішньому вигляду подружжя. Так, вбрання у природних кольорах, зокрема у відтінках кори, листя та моху, підкреслить єднання з природою і відповідність символу річниці. Крім цього, пара може обрати для себе святковий одяг зеленого, коричневого, теракотового та гірчичного забарвлення.

Однією з найцікавіших традицій 5 років весілля є садіння дерева. Це може бути фруктове деревце у власному саду, декоративна рослина біля будинку або саджанець у парку. Втім, якщо річниця припадає на холодну пору року і посадити дерево неможливо, то варто придбати горшкову квітку, яка житиме вдома, нагадуючи про важливий день і символізуючи стійкість та зростання сім'ї.

У сучасному світі стародавні традиції доповнюються новими формами святкування. Все частіше подружжя влаштовують пікніки на природі, фотосесії в лісі та вечірки вдома, де всі елементи декору виконані в одному стилі.

Традиції святкування 5 років весілля Традиції святкування 5 років весілля / Фото Freepik

Що заведено дарувати на 5 років весілля

Дерев'яне весілля – це перша серйозна річниця в житті подружжя, тож і подарунки мають бути приємними й символічними. Презенти повинні асоціюватися з теплом, затишком, стабільністю і ростом, які притаманні як дереву, так і подружньому життю через п'ять років шлюбу.

Подарунок на 5 річницю весілля може бути традиційним, зокрема дерев'яні предмети побуту, меблі, прикраси, та оригінальним – досвід, спільні враження або персоналізовані речі, створені на замовлення або власноруч. Дерев'яні речі особливі тим, що зберігають тепло рук майстра і несуть енергію живого матеріалу, тому чудово підходять для свята. До того ж вони дарують відчуття затишку та душевного тепла.

Тип подарунка Для кого Символіка
Дерев'яна рамка для фото Для пари Збереження пам'яті та спільні моменти
Годинник у дерев'яному корпусі Для чоловіка Цінність часу та стабільність
Персоналізована фотокнига Для дружини Любов і турбота
Настільні ігри для двох Для пари Єдність і спільний відпочинок
Плед, ароматичні свічки Для чоловіка/дружини Затишок і тепло
Саджанець дерева Для пари Символ росту й спільного майбутнього
Ювелірна прикраса з дерева Для чоловіка/дружини Природна краса й пам'ятний аксесуар
Майстер-клас для двох Для пари Новий досвід і спільні спогади

Традиційні подарунки

  • Скринька для прикрас або для зберігання важливих дрібниць.
  • Підставка для вина або штопор з дерев'яною ручкою.
  • Різьблені тарілки, келихи чи глечики.
  • Ключниця або поличка ручної роботи.
  • Декоративні таблички з написами, наприклад, "Наш дім" або з датою весілля.
  • Дерев'яні фоторамки.
  • Шахи або нарди з дерева як елемент дозвілля.
  • Саджанець плодовитого дерева, наприклад яблуня, груша чи вишня.
  • Дерево бонсай, яке символізує терпіння та турботу.
  • Великий вазон з монстерою, фікусом чи фіговим деревом.
  • Дерев'яна мітла, совок, щітка, щипці тощо.

Оригінальні подарунки

  • Іменна мапа зоряного неба у день весілля.
  • Книга бажань або щоденник для пари.
  • Сертифікат на арттерапію, гончарство або майстер-клас із кулінарії.
  • Подарунковий сертифікат на романтичну вечерю в ресторані.
  • Фотоальбом у вигляді дерев'яної книги з гравіюванням.
  • Іменні келихи або чашки з дерева чи з дерев'яною ручкою.
  • Кулон із датою весілля, виготовлений на замовлення.
  • Фотосесія в лісі або на природі у стилі весілля.
  • Відеопривітання від друзів та рідних, змонтоване як фільм про пару.
  • Набір для кемпінгу або пікніків, в який можна покласти кошик, келихи й плед.

Що подарувати чоловікові

  • Дерев'яна фляга або келих з гравіюванням.
  • Набір інструментів або елітний ніж із дерев'яною ручкою.
  • Браслет або перстень із дерев'яною вставкою.
  • Годинник у дерев'яній коробці.
  • Підставка для ноутбука з дерева.
  • Книга про історію столярства чи рукоділля.
  • Подарунковий набір для догляду за бородою.
  • Фляга з дерева або з гравіюванням.
  • Бокс з улюбленими напоями й закусками, запакований у дерев'яну коробку.
  • Гаманець або обкладинка для документів з дерев'яними елементами.

Що подарувати дружині

  • Дерев'яне дзеркало у стилі ретро чи бохо.
  • Кулон з гравіюванням особливих слів, дати весілля або імен.
  • Набір натуральної косметики у дерев'яному боксі.
  • Кухонна дощечка з написом "Найкраща дружина" чи цитатою про кохання.
  • Музична шкатулка з мелодією весільного танцю.
  • Подарункова коробка з набором для творчості, наприклад, для скрапбукінгу, в'язання чи малювання.
  • Парфуми з дерев'яними нотами, зокрема з сандалом і кедром.
  • Плед, книга й какао.
  • Запис на романтичну фотосесію.
  • Абонемент у SPA-салон або на йогу.

Що подарувати парі

  • Дерев'яний календар-планер із можливістю гравіювання особливих дат для подружжя.
  • Етносувеніри або декор в автентичному українському стилі.
  • Подарункова карта в улюблений магазин для дому.
  • Аромалампа із дерев'яним корпусом.
  • Настільні ігри для спільного відпочинку.
  • Іменна дошка для нарізання чи сервірування.
  • Набір келихів або чашок із можливістю гравіювання імен.
  • Мініпроєктор для домашніх кіновечорів.
  • Портрет пари в стилі коміксу, графіки чи мінімалізму.
  • Інтерактивна картина з QR-кодом на спільний музичний плейлист.
  • Абонемент у кав'ярню чи ресторан на серію побачень.
  • Набір для романтичної вечері, зокрема дерев'яна дощечка, сирна тарілка, келихи, пляшка вина й ароматичні свічки.

Що не рекомендується дарувати

  • Не варто дарувати гострі предмети, зокрема ножі, голки та ножиці. Річ у тім, що вони асоціюються з розривом та можуть притягнути сварки в дім.
  • Не слід вручати речі без символічного значення. Адже вони не мають глибокого сенсу.
  • Не можна дарувати занадто дорогі подарунки, які можуть збентежити своєю вартістю.
  • Не рекомендується дарувати професійні подарунки. Адже вони не відповідають романтичній і родинній тематиці.

Що подарувати на 5 років весілля Що подарувати на 5 років весілля / Фото Freepik

Як зробити 5-ту річницю особливою

Щоб зробити 5-ту річницю незвичайною, подружжю варто почати з простих, але значущих речей. Наприклад, створити спільні традиції, провести час разом, згадати найтепліші моменти за п'ять років і подякувати одне одному за спільний шлях. Водночас можна влаштувати сімейну фотосесію, посадити дерево, яке символізуватиме ваш союз, написати листа або зібрати спогади в фотоальбомі.

Найголовніше не те, який подарунок на 5 років весілля ви оберете, а сенс і любов, з якими його вручите. Навіть дерев'яна серветниця або маленька рамочка може стати дорогоцінним презентом, якщо вона пов'язана з теплими словами, щирим зізнанням чи спільним жартом, від якого радіє серце.

П’ята річниця весілля символізує справжній зв'язок, який не боїться штормів, а натомість продовжує зміцнюватися. І якщо ви зустрічаєте її разом, то це вже найцінніший подарунок, який тільки можна уявити. Нехай п'ята річниця шлюбу стане для вас новою точкою відліку та сприятиме глибшому розумінню, втіленню мрій і досягненню вершин. У світі, який постійно змінюється, найціннішими залишаються стабільність і тепло людських стосунків. Тож бережіть одне одного, цінуйте моменти, зрощуйте своє дерево кохання, і з кожним роком воно буде ставати більш міцним та плодовитим.