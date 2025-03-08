8 марта 2025 года: будет ли выходной и могут ли отменить Международный женский день в Украине

8 марта традиционно отмечается в Украине как Международный женский день. У многих людей этот праздник ассоциируется с советскими обычаями и нарративами, из-за чего украинцы обсуждают его отмену.

Традиционно в этот день люди имели выходной, поэтому получали возможность насладиться отдыхом. Впрочем, будут ли отдыхать украинцы 8 марта 2025 года и планируют ли его отменить – рассказывает 24 Канал.

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Будет ли выходной 8 марта 2025 года

Ежегодно 8 марта, когда мы встречали Международный женский день, все отдыхали. Однако все изменилось 24 февраля 2022 года. Тогда началось полномасштабное вторжение России в Украину, поэтому в стране ввели военное положение. Глава нашего государства Владимир Зеленский продлил его действие до 9 мая 2025 года, поэтому граждане не должны были бы иметь выходной на 8 марта. Впрочем, в этом году этот день приходится на субботу, из-за чего украинцы таки будут отдыхать в праздник.

Согласно закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" дополнительные выходные на государственные праздники в такое время не предоставляются. В связи с этим украинцам не следует ожидать отдыха от учебы или работы 10 марта, в понедельник.

Праздник 8 марта / Фото Freepik

Могут ли отменить выходной на 8 марта в Украине

Вопрос об отмене выходного дня 8 марта в Украине активно обсуждается последние несколько лет. У многих украинцев Международный женский день ассоциируется не с борьбой за права женщин и феминистическими ценностями, а с подарками, цветами и весной. Однако в условиях войны и изменений в обществе у граждан появилась инициатива пересмотреть календарь государственных праздников.

Так, в феврале 2023 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №9009, который предусматривает отмену выходных на 8 марта, 1 мая и 9 мая. В то же время предлагается ввести новые праздники, в частности День украинской женщины 25 февраля, в день рождения писательницы Леси Украинки.

Важно заметить, что по состоянию на март 2025 года, этот законопроект до сих пор не принят Верховной Радой, поэтому пока 8 марта остается официальным праздником.