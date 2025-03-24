Здоровья и благополучия: самые искренние поздравления в картинках и словах с Благовещением 2025
- 25 марта верующие будут отмечать праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.
- LifeStyle24 подготовил поздравления в картинках, прозе и стихах, которые можно отправить родным и друзьям.
Уже завтра, 25 марта, верующие будут отмечать светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Традиционно христиане пойдут в церковь, где будут молиться и просить здоровья у Господа.
Также в этот день украинцы будут вспоминать, как Дева Мария узнала от Архангела Гавриила о том, что станет мамой Иисуса Христа. По случаю праздника LifeStyle24 подготовил красивые поздравления в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время, и отправьте родным и друзьям, которым хотите подарить хорошее настроение на Благовещение.
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Поздравления с Благовещением 2025: картинки, проза и стихи
Поздравляю вас с праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю только чистых помыслов, светлых благодеяний, доброты душевной, здоровья вам и вашим близким. Умиротворения, спокойствия и мира вашему дому.
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С праздником! Молитва каждая услышана будет Богородицей, чтобы не приходили к вам беды и напасти, а на пороге не появлялись люди, кто может обмануть и предать. Пусть жизнь будет лишь из светлых полос состоять!
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Благу вість весна принесла,
До життя вона воскресла,
Щоб надворі й в господі
Все раділо у народі.
Нехай буде в хаті чисто,
А на серці променисто,
Розквітай, весно прекрасна,
У Христі пречиста і ясна!
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З Благовіщенням вітаю!
Для вас я добрі звістки маю:
Все бачить Бог, добро існує,
Господь усіх вірян врятує.
Бажаю щиро і з любов'ю
Вам щастя, радості, здоров'я,
Надії доброї та віри.
А головне, бажаю миру!
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З Благовіщенням сердечно вас вітаю,
Хай Богородиця Свята захищає!
У цей день навіть пташки гнізд не звивають –
Усі Діву Марію прославляють!
Бажаю, щоб родина і близькі –
Всі православні – жили дружно на Землі.
Нехай турботи вас обходять стороною,
Нехай душа буде наповнена любов'ю!
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Светлый и чистый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы пусть окутает ваш дом теплом и лаской. Молитесь сегодня особенно искренне, Богоматерь обязательно услышит вас и подарит здоровье, достаток и благополучие. Добра и счастья вам!
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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры. Желаю, чтобы в жизни были только добрые вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.
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Сегодня в этот светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, я хочу пожелать крепкой веры, тепла в доме, душевного спокойствия и благочестивых мыслей! Пусть вокруг вас всегда царит только мир и процветание, а все беды обходят вашу семью и родных стороной!