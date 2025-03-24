Также в этот день украинцы будут вспоминать, как Дева Мария узнала от Архангела Гавриила о том, что станет мамой Иисуса Христа. По случаю праздника LifeStyle24 подготовил красивые поздравления в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время, и отправьте родным и друзьям, которым хотите подарить хорошее настроение на Благовещение.

Интересно Когда будем отмечать Сретение в 2025 году: дата по новому церковному календарю

Поздравления с Благовещением 2025: картинки, проза и стихи

Поздравляю вас с праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю только чистых помыслов, светлых благодеяний, доброты душевной, здоровья вам и вашим близким. Умиротворения, спокойствия и мира вашему дому.

***

С праздником! Молитва каждая услышана будет Богородицей, чтобы не приходили к вам беды и напасти, а на пороге не появлялись люди, кто может обмануть и предать. Пусть жизнь будет лишь из светлых полос состоять!

Поздравление с Благовещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Благу вість весна принесла,

До життя вона воскресла,

Щоб надворі й в господі

Все раділо у народі.

Нехай буде в хаті чисто,

А на серці променисто,

Розквітай, весно прекрасна,

У Христі пречиста і ясна!

***

З Благовіщенням вітаю!

Для вас я добрі звістки маю:

Все бачить Бог, добро існує,

Господь усіх вірян врятує.

Бажаю щиро і з любов'ю

Вам щастя, радості, здоров'я,

Надії доброї та віри.

А головне, бажаю миру!

Поздравление с Благовещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

З Благовіщенням сердечно вас вітаю,

Хай Богородиця Свята захищає!

У цей день навіть пташки гнізд не звивають –

Усі Діву Марію прославляють!

Бажаю, щоб родина і близькі –

Всі православні – жили дружно на Землі.

Нехай турботи вас обходять стороною,

Нехай душа буде наповнена любов'ю!

***

Светлый и чистый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы пусть окутает ваш дом теплом и лаской. Молитесь сегодня особенно искренне, Богоматерь обязательно услышит вас и подарит здоровье, достаток и благополучие. Добра и счастья вам!

Поздравления с Благовещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры. Желаю, чтобы в жизни были только добрые вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.

***

Сегодня в этот светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, я хочу пожелать крепкой веры, тепла в доме, душевного спокойствия и благочестивых мыслей! Пусть вокруг вас всегда царит только мир и процветание, а все беды обходят вашу семью и родных стороной!