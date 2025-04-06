Завтра – Благовещение 2025 по старому стилю: яркие картинки-поздравления

7 апреля верующие отмечают один из важнейших праздников Благовещение Пресвятой Богородицы по старому стилю. Это день, когда Архангел Гавриил принес Деве Марии весть о рождении Иисуса Христа.

По новоюлианскому календарю, Благовещение Пресвятой Богородицы уже отметили 25 марта. Дело в том, что в сентябре 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новый стиль. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников сместились на 13 дней назад. Это касается и Благовещения Пресвятой Богородицы, рассказывает LifeStyle24.

Не пропустите Самые красивые поздравления с Благовещением 2025: красивые картинки и открытки

Однако многие христиане продолжают придерживаться старого стиля, поэтому наша редакция подготовила волшебные картинки-поздравления с праздником. Отправьте их своим друзьям и знакомым и поделитесь радостью с ними. Не забудьте также пожелать близким добра, мира и Божьей милости.

Поздравления с Благовещением 2025 по старому стилю: картинки и открытки

Поздравления с Благовещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Благовещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Благовещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Благовещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Благовещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Благовещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Благовещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Благовещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Благовещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

Напомним, что ранее наша редакция рассказывала о запретах, которые действуют на Благовещение Пресвятой Богородицы.