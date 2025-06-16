Что запрещено делать в церковные праздники: основные правила для верующих
- В церковные праздники верующим запрещено ссориться, сплетничать, употреблять алкоголь, заниматься тяжелым физическим трудом.
- Рекомендуется молиться, посещать богослужения, проводить время с родными и заниматься благотворительностью.
В церковные праздники христиане откладывают будничные дела и сосредотачиваются на духовном. Ведь это особое время для молитвы и посещения богослужений.
В связи с этим, в такие дни существует ряд запретов, которых следует придерживаться верующим. Что нельзя делать в церковные праздники – рассказывает LifeStyle24.
Интересно Грех ли христианам играть в азартные игры: объяснение священника ПЦУ
Что нельзя делать в церковные праздники
В церковные праздники верующим не стоит ругаться, ссориться, сплетничать, злиться и завидовать. Дело в том, что сквернословие считается грехом, поэтому святые дни должны быть свободными от негативных слов и эмоций. В то же время христианам запрещено употреблять алкоголь во время праздников, поскольку чрезмерное веселье и громкие застолья не совместимы с чествованием памяти святых, пророков и ангелов.
Кроме этого, не следует заниматься тяжелым физическим трудом в праздничные дни. В праздники люди не работают на огороде, не убирают и не занимаются строительством или ремонтом. Ведь эти дни предназначены для отдыха души, а не для истощения тела. В древности наши предки также избегали рукоделия, в частности вышивания и вязания, в церковные праздники. Однако в современном мире священники ПЦУ отмечают, что это занятие не является греховным, если сначала помолиться и почтить святого.
Среди других важных запретов:
- не рекомендуется охотиться на животных или рыбачить;
- не стоит заниматься гаданием;
- не следует брать или занимать деньги в долг;
- нельзя стричь волосы или ногти;
- не рекомендуется начинать важные дела.
Что можно делать в церковные праздники
Верующим разрешается молиться дома или в храме и вспоминать святых в церковные праздники. К тому же христианам можно проводить время с родными и участвовать в Божьей службе.
Также важно не забывать о добрых делах, помогать нуждающимся и заниматься благотворительностью.
При написании материала использованы источники: сайт ПЦУ и ukr.media.