При написании материала были использованы источники: ukr.media и prykmeta.ua.
Не только плакать: что категорически нельзя делать, когда умер близкий человек
В Украине существуют приметы, по которым не рекомендуется спать в комнате умершего, плакать громко или смотреть в зеркала, чтобы не нарушить покой души покойника.
Смерть близкого человека – трагическое событие для каждого. В Украине существует много запретов и примет, которых придерживались наши предки после потери родственника.
Предки делали это для того, чтобы не нарушить покой души покойника. Что нельзя делать, когда умер близкий человек – рассказывает LifeStyle24.
Смотрите также Почему нельзя ходить на кладбище в день рождения умершего
Что нельзя делать, когда умер близкий человек?
По народным приметам, не рекомендуется спать в комнате покойника. Считается, что душа умершего еще некоторое время остается рядом с родными. А если заснуть в его комнате, то существует риск, что покойник "заберет с собой" того, кто спит.
В то же время не стоит плакать громко и слишком долго. Дело в том, что слезы сдерживают душу умершего в мире живых и не дают ей отойти в вечность. Согласно поверьям, чрезмерная эмоциональность может нанести покойнику страдания, заставляя его "блуждать" среди близких.
Также не рекомендуется смотреть в зеркала. После смерти в доме часто завешивали все зеркала, потому что верили, что душа может "забрать" кого-то через отражение.
Более того, не следует убираться и выносить мусор после потери близкого человека. Ведь душа умершего еще 9 дней после смерти находится в доме. Громкие звуки или активная уборка могут ее спугнуть, поэтому предки старались сохранять тишину и покой в течение этого времени.
Когда нельзя хоронить человека?
В народе верят, что похороны не рекомендуется осуществлять в большие религиозные праздники, в частности на Пасху, Рождество, Троицу, а также накануне. Дело в том, что эти дни посвящены радости и молитве, поэтому не считаются подходящим временем для траурных обрядов.
К тому же не принято хоронить умерших в новогодние праздники, в частности на 1 января, ведь этот день символизирует начало новой жизни, поэтому его не сочетают с погребальными обрядами.