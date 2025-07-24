Смерть близкого человека – трагическое событие для каждого. В Украине существует много запретов и примет, которых придерживались наши предки после потери родственника.

Предки делали это для того, чтобы не нарушить покой души покойника. Что нельзя делать, когда умер близкий человек – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать, когда умер близкий человек?

По народным приметам, не рекомендуется спать в комнате покойника. Считается, что душа умершего еще некоторое время остается рядом с родными. А если заснуть в его комнате, то существует риск, что покойник "заберет с собой" того, кто спит.

В то же время не стоит плакать громко и слишком долго. Дело в том, что слезы сдерживают душу умершего в мире живых и не дают ей отойти в вечность. Согласно поверьям, чрезмерная эмоциональность может нанести покойнику страдания, заставляя его "блуждать" среди близких.

Также не рекомендуется смотреть в зеркала. После смерти в доме часто завешивали все зеркала, потому что верили, что душа может "забрать" кого-то через отражение.

Более того, не следует убираться и выносить мусор после потери близкого человека. Ведь душа умершего еще 9 дней после смерти находится в доме. Громкие звуки или активная уборка могут ее спугнуть, поэтому предки старались сохранять тишину и покой в течение этого времени.

Что нельзя делать после смерти человека / Фото Freepik

Когда нельзя хоронить человека?

В народе верят, что похороны не рекомендуется осуществлять в большие религиозные праздники, в частности на Пасху, Рождество, Троицу, а также накануне. Дело в том, что эти дни посвящены радости и молитве, поэтому не считаются подходящим временем для траурных обрядов.

К тому же не принято хоронить умерших в новогодние праздники, в частности на 1 января, ведь этот день символизирует начало новой жизни, поэтому его не сочетают с погребальными обрядами.