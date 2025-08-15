15 августа, 06:45
Что строго запрещено в день Успения Пресвятой Богородицы 2025, чтобы не привлечь неудачи и беды
Основні тези
- На Успение Пресвятой Богородицы запрещено ссориться, конфликтовать, заниматься тяжелым физическим трудом, стричь волосы и ногти, а также пользоваться острыми предметами.
- Народные приметы: радуга на небе обещает теплую осень, туман – обильный урожай грибов.
Сегодня, 15 августа, отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник считается одним из важнейших в церковном календаре.
В этот день наши предки придерживались определенных запретов, чтобы не привлечь невзгоды в жизнь. Что категорически нельзя делать в праздник Успения Пресвятой Богородицы 2025 – рассказывает LifeStyle24.
Что нельзя делать в день Успения Пресвятой Богородицы 2025?
- Не стоит ссориться и спорить с родными.
- Не следует сквернословить, конфликтовать, сплетничать, завидовать и желать другим зла.
- Нельзя оскорблять животных.
- Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.
- Не стоит ходить босиком.
- Не следует стричь волосы и ногти.
- Нельзя брать в руки острые предметы, в частности ножницы, иглы и ножи.
- Не рекомендуется заниматься рукоделием.
- Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не следует справлять свадьбы и венчаться.
- Нельзя громко развлекаться и веселиться.
- Не рекомендуется носить старую и грязную одежду.
Народные приметы на Успение Пресвятой Богородицы
- Если на небе увидите радугу, то осенью будет тепло.
- Если на улице туманно, то будет обильный урожай грибов.
- Если 15 августа хорошая погода, то на бабье лето пойдет дождь.
- Если на Успение Пресвятой Богородицы небо ясное, то осень будет теплой.
- Если заметите на улице паутину, то зимой выпадет мало снега.