Сегодня, 15 августа, отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник считается одним из важнейших в церковном календаре.

В этот день наши предки придерживались определенных запретов, чтобы не привлечь невзгоды в жизнь. Что категорически нельзя делать в праздник Успения Пресвятой Богородицы 2025 – рассказывает LifeStyle24.

Что нельзя делать в день Успения Пресвятой Богородицы 2025?

Не стоит ссориться и спорить с родными.

Не следует сквернословить, конфликтовать, сплетничать, завидовать и желать другим зла.

Нельзя оскорблять животных.

Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.

Не стоит ходить босиком.

Не следует стричь волосы и ногти.

Нельзя брать в руки острые предметы, в частности ножницы, иглы и ножи.

Не рекомендуется заниматься рукоделием.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

Не следует справлять свадьбы и венчаться.

Нельзя громко развлекаться и веселиться.

Не рекомендуется носить старую и грязную одежду.

Успение Пресвятой Богородицы 2025 / Фото Freepik

Народные приметы на Успение Пресвятой Богородицы