Сьогодні, 15 серпня, відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Це свято вважається одним з найважливіших у церковному календарі.

У цей день наші предки дотримувалися певних заборон, щоб не притягнути негаразди у життя. Що категорично не можна робити у свято Успіння Пресвятої Богородиці 2025 – розповідає LifeStyle24.

Дивіться також З Успінням Пресвятої Богородиці 2025: найкращі картинки-привітання зі святом

Що не можна робити в день Успіння Пресвятої Богородиці 2025?

Не варто сваритися та сперечатися з рідними.

Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та бажати іншим зла.

Не можна ображати тварин.

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто ходити босоніж.

Не слід стригти волосся та нігті.

Не можна брати в руки гострі предмети, зокрема ножиці, голки та ножі.

Не рекомендується займатися рукоділлям.

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Не слід справляти весілля та вінчатися.

Не можна гучно розважатися та веселитися.

Не рекомендується носити старий і брудний одяг.

Успіння Пресвятої Богородиці 2025 / Фото Freepik

Народні прикмети на Успіння Пресвятої Богородиці