Що суворо заборонено в день Успіння Пресвятої Богородиці 2025, щоб не привабити невдачі й біди
15 серпня, 06:45
2

Що суворо заборонено в день Успіння Пресвятої Богородиці 2025, щоб не привабити невдачі й біди

Влада Пономарьова
Основні тези
  • На Успіння Пресвятої Богородиці заборонено сваритися, конфліктувати, займатися важкою фізичною працею, стригти волосся і нігті, а також користуватися гострими предметами.
  • Народні прикмети: веселка на небі обіцяє теплу осінь, туман – рясний врожай грибів.

Сьогодні, 15 серпня, відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Це свято вважається одним з найважливіших у церковному календарі.

У цей день наші предки дотримувалися певних заборон, щоб не притягнути негаразди у життя. Що категорично не можна робити у свято Успіння Пресвятої Богородиці 2025 – розповідає LifeStyle24.

Що не можна робити в день Успіння Пресвятої Богородиці 2025?

  • Не варто сваритися та сперечатися з рідними.
  • Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та бажати іншим зла.
  • Не можна ображати тварин.
  • Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.
  • Не варто ходити босоніж.
  • Не слід стригти волосся та нігті.
  • Не можна брати в руки гострі предмети, зокрема ножиці, голки та ножі.
  • Не рекомендується займатися рукоділлям.
  • Не варто займатися важкою фізичною працею.
  • Не слід справляти весілля та вінчатися.
  • Не можна гучно розважатися та веселитися.
  • Не рекомендується носити старий і брудний одяг.

Успіння Пресвятої Богородиці 2025 / Фото Freepik

Народні прикмети на Успіння Пресвятої Богородиці

  • Якщо на небі побачите веселку, то восени буде тепло.
  • Якщо надворі туманно, то буде рясний врожай грибів.
  • Якщо 15 серпня гарна погода, то на бабине літо піде дощ.
  • Якщо на Успіння Пресвятої Богородиці небо ясне, то осінь буде теплою.
  • Якщо помітите на вулиці павутину, то взимку випаде мало снігу.