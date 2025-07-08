Не только ссориться: что нельзя делать до крещения ребенка

Таинство Крещения – особый и духовно важный момент в жизни ребенка и его семьи. В Украине существует немало поверий, связанных с этим обрядом.

Хотя церковь и не признает приметы частью веры, многие люди до сих пор придерживаются древних обычаев, чтобы уберечь младенца от всего злого. О том, что нельзя делать до крещения ребенка – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать до крещения ребенка

Так, не рекомендуется показывать младенца незнакомым людям до крещения. Согласно народным приметам, душа новорожденного еще не укрепилась в теле, поэтому является уязвимой к сглазу. Наши предки особенно боялись людей с негативной энергетикой, поэтому скрывали лицо малыша до начала обряда.

Кроме этого, нежелательно заранее объявлять день крещения или публично говорить о намерениях идти в церковь. Дело в том, что такая информация может вызвать зависть и осуждение, которые, по поверьям, способны навредить ребенку.

К тому же не стоит ссориться в семье до крещения малыша. Говорят, если в доме будет скандал или ссора, то это может плохо повлиять на судьбу новорожденного. Поэтому родителей и крестных призывают сохранять спокойствие и мир в доме в дни перед крестинами.

Среди других запретов:

Нельзя фотографировать младенца до крещения.

Не следует брать в крестные человека, который страдает из-за психических заболеваний.

Не стоит стричь волосы и ногти.

Что нельзя делать на крещение ребенка

В день крещения новорожденного категорически запрещено ссориться или выяснять отношения, ведь плохие эмоции могут омрачить чистоту обряда. Также не рекомендуется появляться в храме в черной одежде. Дело в том, что этот цвет ассоциируется с трауром и несет негативную энергетику, поэтому может притянуть неудачи и даже смерть.

В то же время нельзя подавать милостыню возле церкви, где происходит крещение новорожденного, чтобы не лишить его здоровья.