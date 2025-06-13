Что нельзя делать на крещение ребенка, чтобы не привлечь неудачи и смерть

О том, что нельзя делать на крещение ребенка – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать на крещение ребенка

Родителям важно помнить, что не стоит сообщать посторонним людям заранее о запланированном крещении и намерении идти в церковь. Считается, что это может навлечь негативную энергию или зависть, которая навредит ребенку. По этой же причине следует избегать массового скопления людей на самом обряде. Говорят, присутствующих должно быть немного, и обязательно четное количество.

В день крещения новорожденного категорически запрещено ссориться или выяснять отношения, ведь плохие эмоции могут омрачить чистоту обряда. Также не рекомендуется появляться в храме в черной одежде. Дело в том, что этот цвет ассоциируется с трауром и несет негативную энергетику, поэтому может притянуть неудачи и даже смерть.

По народным поверьям, во время обряда крещения нельзя вытирать воду с лица малыша. Ведь наши предки верили, что с этой жидкостью с ребенка смывается все плохое, а Божья благодать закрепляется на теле. Кроме этого, нельзя подавать милостыню возле церкви, где происходит крещение новорожденного, чтобы не лишить его здоровья.

Среди других запретов, которые действуют в день обряда:

Нельзя проводить крещение после отпевания умершего в той же церкви.

Не стоит крестить в один день родителей и их детей.

Не рекомендуется открывать двери дома, пока ребенка не привезли из церкви.

Не следует разглашать имя малыша, которое ему дали во время крещения.

Нельзя заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.

Не стоит стирать и убирать дома.

Не рекомендуется рубить дрова, копать землю и сажать что-то.

Что нельзя делать на крещение / Фото Pinterest

Что покупают крестные родители на крестины мальчику и девочке

Самым главным подарком для ребенка на крестины считается крестик. По традиции его дарит крестный отец, если крестят мальчика, или крестная мать, если крестят девочку. Вместе с крестиком нередко покупают икону покровителя или ангела-хранителя малыша.

Кроме этого, крестная мать традиционно дарит крыжму – специальное полотенце, в которое заворачивают ребенка после омовения в купели. Что интересно, этот атрибут символизирует духовную чистоту новорожденного.

О том, что еще покупают крестные родители на крестины – узнавайте далее в материале.