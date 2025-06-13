Що не можна робити на хрещення дитини, щоб не притягнути невдачі й смерть

Про те, що не можна робити на хрещення дитини – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити на хрещення дитини

Батькам важливо пам'ятати, що не варто повідомляти стороннім людям заздалегідь про заплановане хрещення та намір йти до церкви. Вважається, що це може накликати негативну енергію або заздрість, яка нашкодить дитині. З цієї ж причини слід уникати масового скупчення людей на самому обряді. Кажуть, присутніх має бути небагато, і обов'язково парна кількість.

У день хрещення новонародженого категорично заборонено сваритися або з'ясовувати стосунки, адже погані емоції можуть затьмарити чистоту обряду. Також не рекомендується з'являтися в храмі в чорному одязі. Річ у тім, що цей колір асоціюється з трауром і несе негативну енергетику, тому може притягнути невдачі та навіть смерть.

За народними повір'ями, під час обряду хрещення не можна витирати воду з обличчя малюка. Адже наші предки вірили, що з цією рідиною з дитини змивається все погане, а Божа благодать закріплюється на тілі. Крім цього, не можна подавати милостиню біля церкви, де відбувається хрещення новонародженого, щоб не позбавити його здоров'я.

Серед інших заборон, які діють у день обряду:

Не можна проводити хрещення після відспівування померлого в тій самій церкві.

Не варто хрестити в один день батьків і їхніх дітей.

Не рекомендується відчиняти двері будинку, поки дитину не привезли з церкви.

Не слід розголошувати ім'я малюка, яке йому дали під час хрещення.

Не можна займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Не варто прати та прибирати вдома.

Не рекомендується рубати дрова, копати землю та садити щось.

Що не можна робити на хрещення / Фото Pinterest

Що купують хрещені батьки на хрестини хлопчику і дівчинці

Найголовнішим подарунком для дитини на хрестини вважається хрестик. За традицією його дарує хрещений батько, якщо хрестять хлопчика, або хрещена мати, якщо хрестять дівчинку. Разом із хрестиком нерідко купують ікону покровителя або ангела-охоронця малюка.

Крім цього, хрещена мати традиційно дарує крижму – спеціальний рушник, у який загортають дитину після обмивання у купелі. Що цікаво, цей атрибут символізує духовну чистоту новонародженого.

Про те, що ще купують хрещені батьки на хрестини – дізнавайтеся далі в матеріалі.